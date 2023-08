Bray Wyatt y Terry Funk fallecieron recientemente para tristeza de sus amigos, familia y todo el mundo luchístico, y The Young Bucks les dedican All In 2023. Los hermanos Matt y Nick Jackson acaban de publicar el nuevo episodio de Being The Elite en el que repasan todo alrededor del evento All Elite, tomándose un momento para hablar de ambos.

► All In, dedicado a Bray Wyatt y Terry Funk

«Han sido 48 horas difíciles. El miércoles perdimos a Terry Funk. Eso me destrozó. Uno de mis favoritos de todos los tiempos. Estábamos en el avión con muchos de los chicos de Atlanta a Londres, y Nick me susurra algo, y al principio no quería creerlo. Me dice: ‘Bray Wyatt falleció’. Dije, ‘¿Qué?’ Nunca crees en eso cuando lo escuchas por primera vez.

[Comenzamos] a difundir la noticia en el avión, y todos comenzaron a enterarse. Es tan triste. A los 36 años.

Simplemente me rompe el corazón. Te hace pensar en todo, en tu propia mortalidad. Siento mucho por su familia. Recé por él, recé por él. Recé por The Funker. Es una noticia terrible, terrible de tener que escuchar. Estamos aquí en Londres ahora, y es el fin de semana de All In.

Dedicaremos este fin de semana a los caídos.

Sí, al Funker y a Bray. Esto es para ustedes, chicos.»

Durante All In, los Young Bucks perdieron ante FTR en un combate por el Campeonato Mundial de Parejas AEW. Una vez más, los dos equipos lograron dar un tremendo espectáculo y sorprender a los fanáticos. En el mismo, Dax Harwood y Cash Wheeler lucieron brazaletes recordando a Bray Wyatt, de quien fueron compañeros durante sus años en WWE; también a Brodie Lee, gran amigo de The Eater of Worlds, fallecido también repentinamente a finales de 2020.