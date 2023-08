Booker T comparte sus pensamientos sobre Bray Wyatt

Booker T descubrió la noticia del fallecimiento de Bray Wyatt mientras estaba en el aire con su pódcast, The Hall of Fame. Una vez conocida la tragedia, el WWE Hall of Famer estuvo compartiendo sus pensamientos.

► El adiós de Bray Wyatt

«No tengo palabras suficientes. Realmente no puedo encontrar las palabras adecuadas para esto. Ni siquiera sé cómo abordarlo… Realmente no tengo las palabras para expresarlo en este momento. Ni siquiera tengo detalles sobre la situación. Lo que sé es que, como mencionaste, Bray Wyatt se apartó para tomar un tiempo debido a una lesión. Pensaba que estaríamos viendo el regreso de Bray Wyatt a la WWE muy pronto. Esto es lo último que hubiera imaginado, soñado o anticipado: despertar hoy con esta triste y trágica noticia de que perdimos a Bray Wyatt».

► La familia de Bray Wyatt

«Cada vez que perdemos a un compañero, amigo, sentimos lo mismo en cada ocasión. Todos experimentamos el mismo dolor una y otra vez. Bray Wyatt, ya sabes, tenía hijos. Y eso es lo primero en lo que uno piensa, especialmente en mi caso. Perdí a mi padre cuando tenía diez meses, solo diez meses. Es algo con lo que he vivido toda mi vida. Mi corazón está con sus hijos, su esposa y su familia. Ojalá, de alguna manera, puedan superar esto. Sé que será difícil. Sé que será inmensamente difícil. Situaciones como esta son las que quizás nunca podamos superar de verdad«.

► Windham, la persona detrás de Bray Wyatt

«No vas a escuchar ni una sola palabra negativa sobre Bray. Me senté y hablé con ese chico muchas, muchas veces. Y parecía, sabes, centrado. Alguien que sabía exactamente lo que quería, alguien con dirección y propósito. Y luego, despertamos un día y tenía 36 años, y ya no está aquí. Estos son momentos en los que uno piensa: si tienes a un ser querido, quizás quieras abrazarlos un poco más fuerte. Porque ninguno de nosotros tiene la certeza del mañana. Es simplemente una de esas cosas. Algún día, Dios nos llamará a todos, y no sabemos cuándo será ese día. Por eso digo: disfruta cada día en esta tierra tanto como puedas y trata de sonreír todos los días. Abraza a quienes amas. Eso es lo único que podemos hacer».

► El talento de Bray Wyatt

«No hay muchos personajes que estén a la altura de lo que Bray intentó crear. Definitivamente fue, como dijo Brad, generacional. En cuanto a su creatividad, intentó llevar este juego a un lugar que nunca habíamos visto antes. Así que, en términos de personajes, definitivamente hay que poner a Bray Wyatt en esa categoría [Monte Rushmore], porque era realmente único«.