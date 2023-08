Habida cuenta de su rivalidad así como lo ocurrido en WWE SmackDown, The Miz y Austin Theory son objetivo de las burlas de LA Knight y Rey Mysterio. Ello durante el episodio más reciente de SmackDown Lockdown, donde el Campeón de Estados Unidos y el hombre del Yeah fueron entrevistados sobre sus actuales oponentes, ante quienes se verán las caras la semana que viene en Payback 2023.

► Rey Mysterio y LA Knight se burlan

Para empezar, The Great Mask of All Time comentaba:

«Austin Theory es como el novio obsesivo al que dejó el título de los Estados Unidos. Sabes, ese título de los Estados Unidos ahora tiene un nuevo dueño. Está conmigo y con la LWO. Parece que él no puede superarlo.»

Y para continuar, The Greatest Orator In Professional Wrestling apuntaba:

«Habla mucho de su esposa, ¿verdad? Siempre quiere alardear sobre su esposa. Tengo que darte crédito, amigo. Lograr que ella te eligiera es un gran logro. Porque, te diré algo, tienes el atractivo sexual de un inodoro obstruido, al menos en mi opinión.»

No sería de extrañar que en el útlimo programa de la marca azul antes del Premium Live Event los cuatro luchadores se enfrentaran en un combate de parejas. E incluso que en el siguiente Evento Premium se enfrentaran entre todos por el título del enmascarado. Aunque no olvidemos que en la historia de este también está Santos Escobar, que no pudo luchar por el cinturón porque el All Day lo lesionó.

Continuaremos viendo cómo evolucionan estas tramas tanto esta semana que comienza mañana como en las siguientes y qué dirección toman estas Superstars. Quien parece que llegará más alto, al menos en los próximos meses, es LA Knight. Pero, nada está escrito en piedra en la WWE.