LA Knight recuerda su primera vez con The Rock en 2015 y cuál era su situación financiera y comparte lo que ahora «The Great One» dice de él en 2024. Fueron nueve años en los que evolucionó drástica e inesperadamente hasta convertirse en una de las estrellas de la WWE. No tenemos que irnos tan atrás pues incluso en 2022 nadie esperaba que llegara tan alto. Y en su posición claro ha cambiado la manera de comportarse tanto como ha cambiado su vida.

► La evolución de LA Knight

«La relación es probablemente exagerada. Solía intercambiar correos electrónicos con su manager, esto fue como hace diez años. No he hablado con ellos en mucho tiempo. Volvió a Denver, creo que acababa de llegar, caminando hacia la arena, y simplemente nos saludamos ‘qué bueno verte’. Eso fue todo. El pasado viernes, estaba pasando y se detiene a hablar conmigo y tuvimos una conversación. Nada demasiado profundo, solo ‘¿dónde vives, qué está pasando?’.

«Cuando lo conocí en 2015 y estuve en su programa (The Hero), estaba totalmente arruinado. Fui a hacer el programa con él, no tenía dinero para pagar por mis maletas para hacer el programa. Ahora, estamos hablando de cosas. Ahora, ‘Amo Los Ángeles, pero no creo que pueda volver. Estoy viviendo en Orlando ahora mismo’. Él dice, ‘Hablando como un hombre rico’. Yo estaba como, ‘las cosas son un poco diferentes desde la última vez que hablamos'».

De la misma manera, hasta no hace mucho sería inimaginable que ambos tuvieran algo en la WWE pero ahora que LA Knight es «The Megastar» y parece que The Rock podría quedarse más tiempo en la compañía no estaría nada mal que rivalizaran. Aunque solo fuera por los impresionantes segmentos que iban a regalar al Universo WWE.