Elijah: «Vince McMahon quería que fuera ‘El Tipo'»

Si Vince McMahon te dice que quiere convertirte en «El Tipo» de WWE es que tu carrera va a ir a lo más alto. A no ser que el plan tome otro camino, lo cual con el antiguo mandamás era más que habitual. Al final, Elias nunca tuvo tal éxito. Pero ese comentario existió. Así lo revela el ahora luchador independiente que trabaja como Elijah en For The Love Of Wrestling.

► Las ideas de Vince McMahon

«Sí, Ezekiel fue una idea completamente de Vince McMahon. Lo que sucedió fue que hubo un período de tiempo aquí en el que el jefe realmente se metió en Elias y dijo: ‘Quiero convertirte en el próximo tipo’. Así que quitó la guitarra por un tiempo, y dijimos bien, vamos a volver, vamos a obtener un nuevo aspecto, nueva vestimenta. Mientras hacía eso, él dijo: ‘Oye, vamos a ir hasta el final con esto. Vamos a cortarnos el pelo, afeitarnos la barba. Vamos a dar una presentación completamente nueva’. Cuando hice eso, fue como, oh, esta es una persona completamente diferente. Así que vas a ser una lección diferente. Es como, ‘De acuerdo, entendido, jefe. ¿Qué estás pensando?’ ‘Serás tu propio hermano menor’.

«Puedes imaginar cómo me tomé eso en aquel momento mientras lo escuchaba. Así que fue su idea, él estaba muy emocionado al respecto. Cuando el jefe está emocionado, tú vas a estar emocionado, vas a estar emocionado porque parece que pueden pasar cosas divertidas. Mi cosa con la lucha libre y la WWE es como, siempre voy a aprovechar al máximo cualquier situación en la que me encuentre y espero que las oportunidades surjan y fluyan a partir de eso. Así que una vez que el jefe dice, está bien, vamos a ser Zeke, tú vas a ser eso, lo tienes. Ahora, tan pronto como salga y te muestre lo que puedo hacer con esto, quiero que vengan más oportunidades. Pero esa es solo la actitud que tomé. Sea lo que sea que me tires, voy a intentar sacar lo mejor de ello».