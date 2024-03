AEW DYNAMITE 6 DE MARZO 2024 .— El domingo pasado en Revolution, el asesino aéreo Will Ospreay hizo su debut como miembro del elenco de All Elite Wrestling, dando una espectacular lucha de altísimo nivel ante Konosuke Takeshita. Después de su victoria, Ospreay fue felicitado por Kyle Fletcher, quien además de ser también miembro de la Don Callis Family fue su compañero en el grupo United Empire durante su etapa en New Japan Pro Wrestling. Para este miércoles, ambos fueron programados en un mano a mano amistoso que seguramente se robará la noche. La acción de AEW Dynamite se emite desde la Gas South Arena, en Duluth, Georgia.

Roderick Strong logró convertirse en el nuevo Campeón Internacional AEW tras derrotar a Orange Cassidy, una hazaña que le ha inyectado nueva vida al Undisputed Kingdom. El grupo celebrará este miércoles tanto esa victoria como la de Wardlow, quien al ganar el All Star Scramble Match se convirtió en retador al Campeonato Mundial de Peso Completo AEW que posee Samoa Joe.

AEW Dynamite 6 de marzo 2024

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

► El show abrió con los comentaristas indicándonos que este era el inicio de la nueva temporada de Dynamite, por eso el cambio de logo y de presentación. Nuevo tema de entrada, nuevos colores, nuevo escenario. Swerve Strickland y Prince Nana aparecieron y subieron al ring.

► Strickland dijo que sí, que perdió en Revolution y no pudo ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW. Pero, que, reflexiona y se acuerda del primer día en el que llegó a AEW, cuando prometió ganar el título mundial.

► «Tal vez el no ganar el título sea mi karma por las cosas malas que he hecho. Tal vez no se supone que sea campeón aquí en AEW, tal vez me tenga que conformar con no ganar el título», señaló Strickland, antes de decir que realmente sintió que la gente lo apoyaba en Revolution para que ganara el título.

► Strickland dijo que nada ha cambiado realmente. «Sigo de frente. Voy por Samoa Joe y voy por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW. Prometo que voy a ganar el título y ser el primer campeón mundial de AEW afroamericano».

► En este punto, apareció el Campeón Mundial de Peso Completo AEW, Samoa Joe, quien dijo que Swerve Strickland está lleno de promesas que nunca cumplirá. «La Swerve House existe solo en tu mundo». Strickland respondió desaviando a Joe a una lucha por el título, una revancha, esta noche.

► Luego, Adam Cole y el resto de The Undisputed Kingdom interrumpieron en escena. Cole dijo que la única razón por la cual Joe es campeón mundial es porque ellos dejaron que eso sucediera. «Todo el mundo se olvidará de Swerve Strickland pronto, no hay forma de que gane el título mundial. Pero, Wardlow sí lo ganará».

► Strickland luego se burló de fracasos pasados de Cole y hasta mencionó a su novia, Britt Baker. Cole reaccionó retando a Strickland y Joe a una lucha ante Mike Bennett y Matt Taven. Strickland aceptó, aunque dijo que era mejor que Cole luchara ante ellos, pero este se negó.

►1- Samoa Joe y Swerve Strickland vs. Mike Bennett y Matt Taven La lucha comenzó con Samoa Joe controlando la acción y dominando a Taven y Bennett. Tras un intercambio de golpes, estos luego tomaron la delantear y mantuvieron la ventaja por un par de minutos. Pero, Joe reaccionó y limpió la casa. Luego, Strickland también atacó a sus dos rivales con buenos golpes. Strickland atacó con el Swerve Stomp a Bennett y retó a Joe con una mirda matadora. Sin embargo, no lo atacó, sino que atacó a Taven y se llevó la victoria junto a Joe. El Final Big Pressure de Swerve Strickland para Matt Taven. Valoración 5.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una lucha buena, estuvo interesante.

Contras Pero Bennett y Taven no se sienten como estrellas.

Una lucha algo rápida, además.

► Tras la contienda, Strickland de nuevo tuvo un encontronazo con Joe, lo careó y lo miró fijamente. Wardlow salió corriendo por la rampa, y Joe aprovechó esto para estrangular a Strickland. Luego, Joe se quedó mirando fijamente a Wardlow y los comentaristas oficializaron la lucha titular para la próxima semana.

► Tras bambalinas, Renée Paquette entrevistó al Campeón FTW, Hook, de cara a su próxima lucha ante Brian Cage. Chris Jericho apareció y recordó su priemra lucha en ECW ante Taz, el padre de Hook.

► «Siempre sentí una conexión con tu padre, y luego de que me dejaste caer de cabeza en Revolution, también sentí una conexión contigo. Tal vez Hook sea el verdadero negocio». Hook le agradeció sus palabras con un choque de puños con la mano y se fue.

► Se mostró un video de cómo «Hangman» Adam Page atacó a un gran grupo de réferis en AEW Revolution.

► Luego, The Young Bucks (Matthew Jackson y Nicholas Jackson), dijeron que pronto iban a dar grandes anuncios más adelante en el show.

►2- CAMPEONATO FTW: Hook vs. Brian Cage Hook comenzó atacando a Cage y este respondió con una patada. Hook intentó hacerle un supléx, pero fue quien terminó recibiéndolo, pues Cage hizo gala de su gran musculatura. Luego, empezó a controlar la lucha con su gran fuerza. Hook luego apareció y le abrió un extintor de incendios en la cara a Cage, para leugo golpearlo en la cabeza con una tapa de la basura. Cage lanzó a Hook luego contra las escaleras metálicas. Poco después, Hook reaccionó y mandó a Cage contra la barricada de protección. Cage luego reaccionó y atacó con un silleazo a Hook. Finalmente, Hook logró contraatacar a Cage y lo golpeó con un DDT sobre una silla. Hook derribó a Cage con un raquetazo y lo suplexó. Luego, Hook golpeó a Cage con una caneca de basura y le hizo un supléx sobre la barricada de protección. Cage volvió a lanzar a Hook al ring y lo impactó con el F-10 sobre una silla de acero. Cage trajo una bolsa de tachuelas al ring y la esparció por la lona. Hook intentó aplicar el Redrum, pero Cage lo evitó estrellándolo contra una silla. Hook golpeó a Cage con un palo de kendo y lo estrelló sobre las tachuelas. Cage trató de escapar del Redrum, pero Hook se mantuvo firme. Finalmente, Cage quedó inconsciente y el réferi hizo sonar la campana. El Final Hook hizo rendir a Brian Cage con el Redrum. Valoración 5.7 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una victoria sorpresiva de Hook, pero interesante.

Contras Ay, Dios mío... ¡Pobre Brian Cage!



► Se mostró un video para promocionar el torneo por el vacante Campeonato Mundial de Peso Completo AEW.

► En backstage, Orange Cassidy dijo que hará todo lo posible para ganar más campeonatos, luego de perder el Campeonato Intercontinental AEW ante Roderick Strong. Chuck Taylor le dijo que como él no tenía el alta médica para competir, sería bueno que Trent Beretta y Orange Cassidy ingresaran al torneo por el vacante Campeonato Mundial de Parejas AEW.

►3- Killswitch vs. Daddy Magic Matt Menard Como era de esperarse, no duró nada. Matt Menard comenzó el combate atacando a Killswitch y descargando una serie de golpes sobre él. Menard continuó luchando, pero Killswitch lo dominó y lo levantó y lo dejó tendido en la lona con un chokeslam.Después, Killswitch derribó a Menard con un lazo y lo golpeó con otro lazo más fuerte. El Final Lazo al cuello estilo lariat de Killswitch. Valoración 4.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Killswitch demostró su poderío...

Daddy Magic en una individual, interesante. ¿Le dará un empuje más grande Tony Khan? Contras Nada, ya se sabía cómo esto iba a ser.

Daddy Magic en una individual, interesante. ¿Le dará un empuje más grande Tony Khan? Contras Nada, ya se sabía cómo esto iba a ser.



► Tras la contienda, Killswith atacó a Matt Menard. Daniel García lo salvó. Luego, Killswitch y Nick Wayne dominaron a Menard y lo golpearon, dejándolo tirado. Tras esto, The Patriarchy subió por la rampa rumbo a backstage, pero, de la nada, Adam Copeland regresó a AEW.

► Copeland luego persiguió a Christian Cage entre la multitud, pero este logró encontrar una salida por la parte trasera de la arena, subirse a un carro y marcharse a toda velocidad. Luego, Copeland retó a Cage a una lucha de «I Quit Match», es decir, en donde hay que decir «Me rindo» al micrófono para ganar. Quiere que sea en el Dynamite que se realizará en Toronto, Ontario, Canadá.

► En backstage, Renée Paquette entrevistó a Kyle O’Reilly y este dijo que estaba agradecido de poder haber recibido una segunda oportunidad. «No tengo nada más sino amor para The Undisputed Kingdom, pero tengo que hacer mis cosas, hacer lo mío».

► Luego, se mostró un emotivo video recapitulando algo de lo mejor de la lucha de retiro de Sting.

► The Young Bucks aparecieron y dijeron que Sting y Darby Allin les habían hecho trampa en Revolution. Nicholas dijo que tras acabar la carrera de Sting, él y su hermano entraban oficialmente al torneo por el vacante Campeonato Mundial de Parejas AEW.

► ► Luego de esto, Matthew tiró un bombazo: dijo que suspendían de forma definitiva de The Elite a Adam Page por golpear a los réferis. Y luego, dijo que Kenny Omega estaba oficialmente despedido de The Elite por no presentarse a trabajar durante meses.

► Eddie Kingston apareció para confrontar a The Young Bucks. Les dijo que sería mejor que le dieran una multa, pues iba a hablar basura de ellos. Nicholas luego golpeó a Kingston y este reaccionó.

► The Young Bucks golpearon a Eddie Kingston el Cameponato de Triple Corona AEW.

► Y, de la nada, totalmente sorpresivo… ¡»The Rainmaker» Kazuchika Okada hizo su debut en AEW! ¡Kazuchika Okada golpeó a Eddie Kingston con el Rainmaker y luego celebró con The Young Bucks! ¡Kazuchika Okada es el nuevo miembro de The Elite!

