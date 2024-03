Swerve Strickland: «¿Adam Page se rindió para castigarme?»

Samoa Joe retuvo el Campeonato Mundial de AEW en Revolution haciendo rendir a Adam Page en la triple amenaza con también Swerve Strickland. Y este último considera que el excampeón se rindió para castigarlo, es decir, cree y afirma que «The Hangman» prefería perder el combate que que él lo ganara. «The Realest» explica su punto de vista en 11Alive.

► Swerve Strickland acusa a Adam Page

«Para mí, nunca he conocido a Hangman Page como alguien que se rinda, nunca, desde que AEW comenzó hace cinco años. No puedo recordar ninguna ocasión en la que haya rendido o se haya retirado voluntariamente. Tengo muchas preguntas sobre por qué este nuevo Hangman parece rendirse, ¿es acaso por despecho hacia mí? Tengo mis especulaciones. Quizás esas preguntas se respondan el miércoles».

Todavía no se sabe cuál va a ser el próximo paso de Swerve pero probablemente no continuar su rivalidad con Page debido a que este se tomaría un tiempo de descanso después del PPV. Además, si bien pueden contarse más cosas, llevan varios meses lidiando el uno con el otro y quizá deban pasar a otra cosa. Aunque para ninguno de los dos será (por ahora) de nuevo el título.

No obstante, Strickland también dice: «No estoy fuera de la carrera por el Campeonato Mundial de AEW«. Así que veremos qué sucede en el episodio de Dynamite de esta semana. Recordemos que en el reciente evento Wardlow consiguió una oportunidad por el Campeonato Mundial y no va a permitir que nadie le quite su sitio. ¿Se dará otra triple amenaza?

Como cada semana, estaremos dando buena cuenta de lo que suceda en el programa en SÚPER LUCHAS. No te pierdas la cobertura.