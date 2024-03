Will Ospreay: «Ojalá los fans no se rindan con NJPW»

NJPW ha perdido a dos de sus estrellas, Kazuchika Okada y Will Ospreay, lo cual provoca que su producto sea menos atractivo para los fanáticos. Y además no existen dos luchadores como ellos que puedan contratar para sustituirlos de alguna manera. Pero van a estar buscando a nuevos grandes nombres, por ejemplo, el mismo Ospreay apuntaba recientemente a Callum Newman. Y ahí está Shota Umino, por poner otro. Will espera que los fanáticos no se rindan con New Japan.

► «Ojalá los fans no se rindan con NJPW»

«Estoy muy intrigado por ver a quién van a elegir ahora. Supongo que van a optar por Zack, y creo que es la decisión correcta. El tipo prácticamente habla japonés con fluidez, y eso es lo mejor de todo. Finlay está recibiendo un impulso, y con razón, trabaja extremadamente duro. Incluso los War Dogs (Gabe Kidd, Alex Coughlin y Clark Connors) están listos para dar el paso. Tsuji (Yota Tsuji) está allí, Shota (Shota Umino) también. Tienen gente preparada para actuar.

«Espero que la gente no pierda el interés en el producto. Todavía quiero que la gente se involucre en New Japan y disfrute de los espectáculos. Jack Perry también se está uniendo a ellos, así que AEW sigue apoyándolos. Eso es lo que buscas en una relación. Quieres saber que, aunque estos tipos vengan aquí, no solo podemos regresar y hacer espectáculos especiales con New Japan, sino que también les proporcionaremos algunos de nuestros chicos para asegurarnos de que la relación esté en buenos términos.»