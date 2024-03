Alexis Lete habla de su fallida experiencia en WWE

Alexis Lete se unió a WWE como nueva luchadora en desarrollo en agosto 2022 pero fue despedida en septiembre de 2023 sin haber aparecido en televisión. Recientemente fue entrevistada en Ring The Belle y estuvo contando todo acerca de su experiencia en el Centro de Rendimiento mientras se preparaba para ser una Superestrella.

► Alexis Lete habla de WWE

«No es algo que se vea todos los días. En mi clase éramos los primeros en ser predominantemente atletas universitarios. No veníamos del mundo independiente de la lucha libre, ni éramos luchadores experimentados. Creo que hubo una situación extraña por eso. No sorprende que alguien nuevo en una industria sea blanco de críticas. Si yo fuera jugadora profesional de voleibol y llegara alguien que solía ser jugadora profesional de fútbol, me preguntaría: ‘¿Por qué contrataron a esta chica? Ella no juega este deporte. ¿Qué está pasando?’ Tenía sentido, pero nadie nos dijo realmente: ‘Oye, saluda a todos‘. Nosotros íbamos y saludábamos, pero ellos nos daban la espalda y parecía que no querían saludar, así que pensamos: ‘No saludaremos, no importa’ y seguimos con nuestro día.

Yesterday (1/23) at the WWE Performance Center Trainee Alexis Lete (@AlexisLete) filming for her instagram captured a fight which broke out between Grayson Waller (@GraysonWWE) & Bron Breakker (@bronbreakkerwwe) no doubt this will be used in their NXT Championship angle. #WWENXT https://t.co/UggEaXgrye pic.twitter.com/70bIz5AALA — Ring Post Daily (@RingPostDaily) January 24, 2023

«Un par de semanas después, tuvimos una reunión solo para chicas y nos dijeron: ‘No nos saludaron’. Respondimos: ‘No parecía que quisieran saludar’. Es cuestión de respeto salir de tu zona de confort y, aunque alguien no parezca interesado en hablar contigo, aún debes saludarlo y reconocerlo. Aquí en esta empresa, mucha gente solo quiere ser reconocida. ¿Jefe Tribal, cierto? Es verdad. Todos quieren ser los populares. Las superestrellas definitivas, las personas que son grandes, como Rhea Ripley o Charlotte Flair, se comportan de una manera que es innegable cuando entran a una habitación. Les dices hola y también son accesibles para saludarte. No piensan que son mejores que nadie, no dan la espalda. Las superestrellas que están en la cima lo están por una razón, porque invitan a todos, porque conocen su lugar en la empresa y están allí por una razón.»