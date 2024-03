Becky Lynch y Seth Rollins se encuentran entre las superestrellas más destacadas de la historia de la WWE y cuentan con múltiples títulos mundiales cada uno. De hecho, la primera ha publicado un libro que resalta, entre otras cosas, el gran ascenso que tuvo desde finales del 2018. Además, tambíen salió a la luz una fotografía inédita de ella y su esposo (Rollins) posando desnudos y tapados solo con los títulos que portaban en ese entonces. The Man era la Campeona Raw y la Campeona SmackDown, mientras que el Visionario era el Campeón Universal.

«Sabían que esta foto tenía que existir, ¿verdad?»

► Seth Rollins y Becky Lynch posaron casi desnudos en una foto

Durante una entrevista reciente con The New York Post, Becky Lynch reveló que Seth Rollins no sabía que la foto de ambos posando casi desnudos estaría en el libro, ya que admitió que se le olvidó decírselo, pensando en que lo había hecho previamente.

“Juraría que se lo dije. Resulta que debí haber tenido la conversación conmigo misma y pensé que la había tenido con él”.

“Aparentemente no le pregunté acerca de poner la imagen en el libro. Pero él simplemente se rió, pensó que era gracioso. Gracias a Dios. Eso podría haber salido terriblemente mal”.

Becky Lynch incluso afirmó recientemente que ella y Seth Rollins son la mejor pareja de lucha libre en la historia del negocio, y aunque no han trabajado juntos en pantallas desde el 2019 (luego de WrestleMania 35), han tenido sus oportunidades para poder resaltar como pareja. De todos modos, parece que el Visionario finalmente estuvo de acuerdo con que la foto fuera mostrada al mundo, y seguramente espera que las ventas sean todo un éxito.