Will Ospreay: «Podía ser famoso en WWE pero…»

Will Ospreay da detalles de su elección de firmar con AEW en detrimento de la WWE durante su reciente aparición a Chris Jericho en Talk Is Jericho.

► Will Ospreay eligió a AEW

«Lo principal para mí era estar en el Reino Unido. Sé que no me sentiría completamente cómodo mudándome a otro país. En 2019 me mudé a Japón y, aunque me encantó, no era mi hogar. Luego, comencé una nueva relación con mi nueva esposa, quien lucha bajo el nombre de Alex Windsor, y ahora tengo un hijastro; además, ella acaba de empezar la escuela. Si conoces su historia y todo por lo que ha pasado, la escena del Reino Unido más o menos lo sabe, pero ella perdió a su esposo, y tener que levantarse de eso y tener que ser mamá, una mamá soltera, después de perder a su esposo, eso te afecta, así que ella necesita estar cerca de su familia y amigos en su círculo social. No podría soportar la idea de alejarla de todo eso y dejarla sola de nuevo.

«Para mí, la prioridad principal era quedarme en el Reino Unido, pero también quería mejorar en la lucha libre porque ya había hecho todo en New Japan. Lo completé. La opción viable era dónde estaba feliz y qué estaba haciendo. Cada vez que venía (a AEW), Tony [Tony Khan] me daba nada más que confianza y respeto desde el momento en que llegué aquí. Fue la decisión correcta para mí en este momento. Estoy feliz aquí y esperando los desafíos. Es la decisión correcta».

Cuando le preguntaron si habló con la WWE, respondió: «Sí, por supuesto, pero fue como noche y día. Incluso en las diferencias entre lo que ofrecían y lo que AEW ofrecía, AEW era mucho mejor. La programación, todo en AEW era completamente la opción correcta para mí. Siempre era, puedes ser una superestrella en WWE y famoso, pero no es tan buena paga y no es tan flexible. Respeto a todos los que lo hacen allí, pero no es para mí».