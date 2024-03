¿Jim Ross haría una película sobre su vida?

Al tiempo que está en cines de todo el mundo ‘The Iron Claw‘, la película biográfica sobre la familia Von Erich, The Rock prevé realizar una acerca de Ric Flair, Natalya reveló planes para otra con la familia Hart como centro, o Booker T está escribiendo la suya propia. Ahora, ¿tiene previsto seguir el mismo camino Jim Ross? Por ello le preguntaron mientras hablaba recientemente en Grilling JR y el miembro del Salón de la Fama de la WWE y comentarista de AEW no cierra la puerta.

► ¿Una película de Jim Ross?

«Claro, si puede generar dinero y ser un proyecto interesante de consumir, pero esas cosas toman una vida propia. Pueden pasar años en desarrollo, así que nunca lo he tomado muy en serio, pero decir que lo rechazaría sería una mentira. Sería divertido, pero es un trabajo enorme. Enorme. Vi algo en línea el otro día sobre un programa que estaba a punto de producirse, y había estado en desarrollo durante cuatro años y medio. Demonios, no sé si me quedan cuatro años y medio haciendo esto. Luego entra en juego el proceso creativo.

«Me sorprendió, gratamente, que la película de los Von Erich tuviera tanto éxito creativo. Todos parecían estar en la misma página. Probablemente porque no había demasiados cocineros en la cocina. Kevin Von Erich parecía ser el punto de contacto en lo que respecta a la familia. Eso lo hace más fácil. Solo puedo imaginar cómo habría sido si fueran todos los hermanos. Es simplemente una tarea enorme, y es un negocio para jóvenes. Tal vez algún día, alguien tenga la idea de hacer algo basado en mis tres libros. El próximo libro está cerca».