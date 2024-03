¿Es 2024 el último año de la carrera de Jim Ross?

Jim Ross acaba de renovar su contrato con AEW:

«Creo que estamos comprometidos por otro año. Es suficiente y estoy contento con eso. Tony Khan dio un paso adelante. En términos de duración y paquete financiero, todo fue según mis preferencias. Me siento muy agradecido de trabajar con Tony en este acuerdo. Él quería que firmara, y logró su objetivo, al igual que yo conseguí lo que quería. Todo funcionó muy bien».

► ¿El último año de Jim Ross?

Ahora, ¿es el último? ¿Se retirará de la lucha libre cuando expire? «JR» cree que es realista pensarlo.

«Creo que sí. Es realista pensarlo. Tengo 72 años, me siento bien, estoy más saludable cada día, lo cual es genial, pero tengo que ser realista y pensar que este podría ser mi último año y lo más probable es que lo sea. Está por determinarse. Eso depende de mí, de mi salud y de Tony Khan. Por ahora, es un buen plan porque, según entiendo, estoy trabajando esencialmente en eventos de pago por visión. Ahí es donde me encontrarás, según el plan actual. Como sabemos, en la lucha libre profesional, las cosas cambian y podrían ser diferentes, pero no creo que sea el caso en esta ocasión.

«Creo que es lo que estaré haciendo, y eso está bien para mí. Tengo la oportunidad de ir a grandes shows, narrar grandes combates en grandes eventos. Tony Khan tiene una buena idea de lo que le gustaría que hiciera, y de mis habilidades. Por ahora, mi situación es que estaré comprometido con los eventos de pago por visión. Eso es bueno. Tal vez ayude un poco en las tasas de compra. La narración será un poco más sólida y diferente», explica el comentarista de AEW y WWE Hall of Famer en Grilling JR.