US Express, próximos inducidos al Salón de la Fama de WWE, recuerdan su adiós a la compañía y que Hulk Hogan tomara su música de entrada y la hiciera icónica. En la actualidad, la canción ‘Real American’ de Rick Derringer se asocia con «The Hulkster» pero originalmente fue creada para que Barry Windham y Mike Rotunda la usaran en WWF. Previamente, la pareja había estado utilizando el clásico ‘Born in the USA’ de Bruce Springsteen.

► ‘Born in the USA’ más que ‘Real American’

Mientras hablaba recientemente con Peter Rosenberg, Windham y Rotunda compartían que prefieren ‘Born in the USA’ que ‘Real American’:

«Fue creada para nosotros, si escuchas el álbum, estaba dedicada a dos verdaderos americanos, que éramos Barry y yo, pero terminamos dejando la WWE, siendo jóvenes e idiotas, y luego se la dieron a Hogan y él la convirtió en algo aún más icónico porque era más popular que nadie en ese momento», dijo Rotunda.

«Ahí es donde entraban todas las cuestiones de derechos de autor de la música. Por eso ya no podíamos usar Born in the USA«, añadió Windham.

«Realísticamente, esa es con la que la gente nos identifica porque la usamos durante bastante tiempo. Cuando sonaba Born in the USA, todos lo entendían. Eso se queda conmigo más que Real American. Cuando sonaba nuestra música, la gente sabía, aquí venimos», concluyó Rotunda.

¿Y nuestros lectores cuál prefieren: ‘Born in the USA’ o ‘Real American’?

