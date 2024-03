John Cena: «Espero mi invitación a WrestleMania 40»

«Entonces depende, depende. Si estamos hablando del WrestleMania 40, cruzo los dedos, espero que los pantalones vaqueros cortos estén allí. Si estamos hablando de First Take, haré lo mejor posible para ponerme un chaleco para ti». Esto decía John Cena hace una semana. «(…) Es el 6 de abril, en Filadelfia. Sé exactamente dónde es. Quiero decir, estoy libre ese día. Solo digo. Solo digo a ustedes ahí afuera. [La multitud aplaude] Ahora, la energía está volviendo un poco. El suspense está creciendo (…)», añadía poco después el 16 veces Campeón Mundial de WWE.

► John Cena de WrestleMania 40

Hasta hoy no se ha confirmado que «The Greatest of All Time» vaya a estar en «The Grandest Stage of Them All» este año. Tampoco durante la reciente visita del luchador y actor a The Drew Barrymore Show. La famosa actriz conductora del programa cree que sí participará en el evento y él le dijo que está emocionado por ella pero también que espera una invitación.

«Estoy esperando mi invitación», le dijo John Cena a Drew Barrymore. «Desafortunadamente, es como no tener pareja para el baile de graduación, así que no tengo con quién ir al baile. Todavía no me han preguntado si quiero ir. Pero está bien. No hay problema. Todavía no he encontrado un boleto dorado en mi barra de chocolate, así que supongo que tendré que seguir comiendo barras de chocolate para encontrar uno».

Probablemente, WWE no va a repetir la misma situación pero quizá John Cena acuda a WrestleMania sin un oponente para que este se confirme durante el show y se de una lucha a toda prisa como tuviera con The Undertaker en la edición 34.