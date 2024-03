John Cena cruza los dedos para WrestleMania 40

En las últimas horas hemos estado hablando largo y tendido de John Cena en SÚPER LUCHAS a raíz de su reciente entrevista con Chris Van Vliet. Desde su opinión de que Hulk Hogan, Steve Austin, The Rock y Roman Reigns son los mejores de WWE hasta que quería que hubiera sangre en su combate con Bray Wyatt pasando por cuando estuvo cerca de volver a ser heel, cuando pensó que MJF lo iba a atacar para ayudar a AEW, o que quiere su Campeonato Mundial número 17.

► ¿John Cena en WrestleMania 40?

Ahora volvemos a la posibilidad de que esté en WrestleMania 40 haciéndonos eco de sus recientes declaraciones en ESPN’s First Take. Como bien sabe el Universo WWE, la carrera de «The Champ» como estrella de Hollywood -como viene pasando con The Rock desde hace más tiempo- no le permite dedicar tanto tiempo a la lucha libre profesional, y menos aún a tener combates que arriesguen el que un proyecto cinematográfico de millones de dólares tenga que ser detenido o cancelado.

Dicho esto, John Cena no descarta nada:

«Entonces depende, depende. Si estamos hablando del WrestleMania 40, cruzo los dedos, espero que los pantalones vaqueros cortos estén allí. Si estamos hablando de First Take, haré lo mejor posible para ponerme un chaleco para ti.»

Podríamos entender que al hablar de la prenda de ropa que luce siempre en sus luchas se está refiriendo a tener una en «The Grandest Stage of Them All» y realmente si va a aparecer por allí el 6 o 7 de abril eso es lo que espera todo el mundo. No obstante, tampoco habría que descartar todavía la opción de que aparezca para compartir un momento con los fanáticos durante un segmento, como hiciera en Money in the Bank 2023. Ahora mismo todo está en el aire mientras él cruza los dedos.