Bully Ray reacciona a Paul Heyman en el salón de la fama WWE

Paul Heyman no es sólo un mánager ilustre que acompañó a Brock Lesnar, CM Punk y a Roman Reigns en su paso por WWE.

Antes de eso fue copropietario de la extinta Extreme Championship Wrestling, es decir, ECW. Compañía independiente que una vez adquirida por WWE, llenó la cantera de nuevos luchadores.

De ahí son luchadores que marcaron un antes y un después en la WWE, como por ejemplo The Dudley Boyz.

Y algo más: la sede principal de la empresa era en Filadelfia. Así es, la ciudad donde se celebrará la edición número 40 de WrestleMania.

Entendido lo anterior, es apenas lógico que sea en este momento cuando decidieron agregar a Heyman al salón de la fama, del presente año 2024.

► Esto opina Bully Ray de la exaltación al salón de la fama WWE de Paul Heyman

Hablando en el pódcast «Busted Open Radio», en el episodio titulado: «Paul Heyman: From Wise Man to Hall of Famer», el exmilitante de la ECW, Bully Ray, mejor conocido como Bubba Ray Dudley, compartió algunos de sus pensamientos sobre la inducción de su antiguo jefe.

«Felicitaciones a Paul. Un reconocimiento extremadamente merecida. Olvidemos ECW por un momento. Saquemos a ECW de la ecuación porque todos sabemos lo que Paul logró con ECW. Hablemos solo del cuerpo de trabajo de Paul como intérprete. Solamente eso lo coloca en el Salón de la Fama».

Bully luego repasó algunos de los logros en pantalla de Heyman, que se remontan a su trabajo como mánager del Samoan Swat Team en la década de 1980, su manejo de Mark Callaway antes de adoptar el personaje del Undertaker, su trabajo como mánager de The Dangerous Alliance en WCW, la enemistad de Heyman contra Madusa, y mucho más.

Además, el copresentador de «Busted Open», Dave LaGreca, citó como genial el trabajo más reciente de Heyman en la WWE, específicamente su labor como mánager de Punk, Lesnar y ahora Reigns.

Ray compartió su opinión de que Heyman es uno de los mejores mánagers en la historia del negocio.

«Imagina si Paul fuera inducido al Salón de la Fama a través de una conexión remota en vivo desde el ECW Arena. Creo que ese pedazo de nostalgia, la gente lo hubiera devorado, lo habrían amado. Pero sé que a Paul le gusta distanciarse de ECW. No porque no esté orgulloso de lo que hizo allí, sino porque eso está muy en su pasado.»

A continuación, te dejamos el vídeo donde Ray dice lo mencionado líneas atrás.