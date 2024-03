John Cena: «El día de WrestleMania 40 estoy libre»

«Entonces depende, depende. Si estamos hablando del WrestleMania 40, cruzo los dedos, espero que los pantalones vaqueros cortos estén allí. Si estamos hablando de First Take, haré lo mejor posible para ponerme un chaleco para ti.» Esto decía recientemente John Cena. Y si entonces daba a entender que va a estar en el gran evento del año de WWE, hablando posteriormente en The Tonight Show with Jimmy Fallon prácticamente confirmaba que así será.

► John Cena está libre para WrestleMania 40

«La gente está hablando, WrestleMania 40. Están especulando que The Rock y yo estaremos en el ring en Filadelfia para WrestleMania 40. Seguirán hablando hasta que suceda. Todavía no lo sabemos. [La multitud protesta] Eso no fue satisfactorio. Acabamos de quitarles la emoción. ¿Quieren que haga una promesa que no puedo cumplir? ¿Quieren que emita un cheque que no puedo pagar? ¿Estoy en el negocio de emitir cheques que mi trasero no puede pagar? ¿Es eso lo que estamos haciendo aquí? ¿Es ese el tipo de operación que están llevando a cabo?.

«Es el 6 de abril, en Filadelfia. Sé exactamente dónde es. Quiero decir, estoy libre ese día. Solo digo. Solo digo a ustedes ahí afuera. [La multitud aplaude] Ahora, la energía está volviendo un poco. El suspense está creciendo.

«Tal vez… tal vez no me vean allí [hace el gesto de ‘No puedes verme’]. ¡Sí, lo hicimos! Hemos evitado la pregunta».

Estará libre con respecto a no estar trabajando entonces en ningún proyecto cinematográfico, o al menos ese día (6 de abril, no sabemos el 7) no tendrá que estar en el set o en algún otro sitio en relación a su carrera en Hollywood. Seguiremos informando cuando tengamos novedades. Mientras, John Cena estrena hoy la película Ricky Stanicky en Amazon.

Durante 25 años tres amigos de la infancia se han inventado a un amigo imaginario para salirse con la suya siempre que lo necesiten. Cuando ya son adultos y la mentira de su amigo imaginario se ve comprometida, el trío es forzado a contratar a un actor para convencer a sus esposas de que Ricky Stanicky es una persona real.