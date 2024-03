Kazuchika Okada es All Elite. The Young Bucks le dieron la bienvenida en AEW como nuevo integrante de The Elite. Y después del programa analizaron su fichaje.

► Kazuchika Okada es All Elite

Nicholas Jackson: «Esa fue una decisión difícil que tuvimos que tomar en vivo en televisión».

Matthew Jackson: «Es realmente difícil cuando tienes que tomar una decisión ejecutiva como esa, pero tienes que hacer lo que sea mejor para el negocio. Así que espero que Hangman y Kenny entiendan. Quiero decir, chicos, ustedes no están aquí, así que lo siento, tenemos que seguir adelante. Tenemos que pasar a lo siguiente. No podemos dejar dinero sobre la mesa. Hablando de dinero, [gestos hacia Okada]».

NJ: «Damas y caballeros, este podría ser el fichaje más importante en la historia de AEW«.

MJ: «¿Podría? ¿Quizás? No, no, no. Él es el más grande«.

MJ: «El tipo de aquí atrás, estamos hablando de una apariencia de estrella de cine, carisma de estrella de rock. Este tipo, míralo. Tan encantador y tan humilde. Nunca sabrías que es el mejor luchador de todos los tiempos solo mirándolo. Es tan dulce. Es un buen chico».

NJ: «Este tipo no puede entrar en un 7-Eleven en Japón o en Tokio o en cualquier otro lugar porque estaría firmando autógrafos durante días».

MJ: «¿Adivina qué? Ahora es millonario. Un multimillonario».

NJ: «Bueno, ya era millonario. ¿Adivina qué? Ahora es aún más rico».

MJ: «Lo conectamos con nuestro agente, Barry Bloom».

NJ: «Por las buenas».

MJ: «Así que ahora tiene aún más dinero. Sé que está feliz. Lo está pasando genial. Qué buen chico, sin embargo. No puedo esperar por el futuro. Estoy emocionado por lo que viene«.

NJ: «Se rumorea que se va a comprar un Ferrari».

MJ: «Uno rojo. Porque dejó el otro en Japón».

NJ: «Se lo dio a su padre porque es una buena persona. Eso es lo que queremos. Queremos ese tipo de personas en The Elite».

MJ: «Lo que tuve que hacer hoy fue realmente difícil, realmente lastimó mis sentimientos y mi autoestima. Odio hacer eso a amigos. Kenny Omega, Hangman Page, ustedes son hombres de negocios. Sé que entienden lo que sucedió ahí afuera porque son hombres de negocios. No sé dónde demonios estás, Kenny. Pero Hangman, no puedes poner tus manos en los árbitros. Vamos».

NJ: «Como jefes, como ejecutivos, tenemos que ser justos».

MJ: «No podemos ser parciales. No hay favoritismo en este vestuario. Tenemos que cuidar de los jóvenes».

NJ: «¿Sabes qué? Todavía estamos tratando de hacer de este lugar, este vestuario, el más seguro en el negocio. Supongo que [estamos] cada vez más cerca».

MJ: «¿Cómo cambias el mundo? Fichas al Rainmaker. Esto es lo que hacemos. Estoy emocionado por el futuro».

NJ: «Estoy súper emocionado».

Los hermanos Jackson también publicaron:

«¡El fichaje más grande de la historia de AEW! ¡Bienvenido al equipo!».

