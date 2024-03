Booker T: «John Cena nos representó en los Oscars»

John Cena se convirtió inesperadamente en uno de los protagonistas de los Oscars 2024 al aparecer desnudo para anunciar a Holly Waddington de ‘Poor Things’ como la ganadora en la categoría premio a Mejor Diseño de Vestuario. Parece ser que la Superestrella de WWE estaba buscando apoyar la protesta del departamento de vestuario de Hollywood con respecto a que consideran que no es les valora lo suficiente como diciendo: «sin nosotros, estáis desnudos».

► Booker T de John Cena

Ya fuera por ese significado de su actuación, por su atrevimiento o por el entretenimiento y diversión que provocó, todos aplaudieron a «The Greatest of All Time». Y Booker T no es menos. Durante el episodio más reciente de The Hall of Fame, el miembro del Salón de la Fama de la WWE y comentarista de NXT compartió sus pensamientos sobre que su antiguo compañero de vestidor y también oponente apareciera sin ropa en los premios de la Academia de Cine.

«Esa fue una jugada arriesgada, pero demuestra lo lejos que hemos llegado y cuán dispuesto está John a ir para entretener. Eso es todo. Eso es lo que significa ser un luchador, haciendo cosas como esa. Los luchadores se van a exponer, los buenos, los realmente buenos, van a intentar descubrir cómo puedo avergonzarme al máximo para entretener a alguien. Así es como lo hacemos».

John Cena es sinónimo de entretenimiento, eso sin ninguna duda. Lo demuestra en la WWE y también en Hollywood. Te gusten más sus luchas o sus películas, él va a darlo todo para entretenerte. Y es interesante apuntar que no es la primera vez que aparece completamente desnudo, únicamente tapando su miembro viril, en el cine. Años atrás lo hizo en ‘Trainwreck’.