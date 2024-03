AEW Rampage se emite este viernes grabado desde el TD Garden, en Boston, Massachusetts (anteriormente conocido como Shawmut Center y Fleet Center), coliseo con capacidad para 18,624 aficionados y casa de los Celtics de Boston.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Rampage fueron:

Orange Cassidy y Trent Beretta vencieron a The Butcher y Kip Sabian (** 1/2) CAMPEONATO TBS: Julia Hart retuvo ante Robyn Renegade (**) Penta El Zero Miedo venció a Action Andretti (***) Top Flight (Dante Martin y Darius Martin) vencieron a Komander y Bryan Keith y Private Party (Isiah Kassidy y Marq Quen) (***)

►Este viernes en AEW Rampage

Orange Cassidy y Trent Beretta continúan su preparación para el torneo que coronará a los nuevos Campeones Mundiales de Parejas AEW. Este viernes enfrentarán a dos de los miembros de la Dark Order: Evil Uno y John Silver, quienes seguramente también quieren formar parte de la justa. Y será precisamente este viernes cuando se den a conocer las llaves del torneo.

En una lucha de tercias, el Undisputed Kingdom (Roderick Strong, Matt Taven y Mike Bennett) enfrentarán a Action Andretti y Top Flight (Darius Martin y Dante Martin).

También fue programada una lucha de altos vuelos entre el poderoso Konosuke Takeshita y el enmascarado mexicano Komander.

Además, la Campeona Mundial AEW, Toni Storm, tendrá una lucha de relevos, acompañada por Mariah May, contra Kayla Sparks y Little Mean Kathleen.