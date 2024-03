Baron Corbin: «Me di cuenta de que pertenezco a WWE»

Baron Corbin se encuentra en uno de sus mejores momentos en la WWE. Ha forjado una inesperada pero fuerte alianza con Bron Breakker que los ha convertido en Campeones de Parejas NXT. Fue realmente bueno para «The Lone Wolf» ser enviado de vuelta al territorio de desarrollo. Y recientemente los proponía a ambos como retadores al Campeonato Indiscutible de Parejas. De momento, es su compañero el que está luchando en SmackDown de manera individual pero veremos que sigue para ambos.

► Baron Corbin pertenece a WWE Mientras, descubrimos que en realidad Corbin podría no estar trabajando actualmente en la compañía. Durante la edición más reciente de WWE’s The Bump, revela que su contrato expiraba a finales de 2023. Por otro lado, también explica que se dio cuenta de que pertenece a la WWE.

«Se siente bien. No puedo mentir sobre eso. Se siente increíble tener esto y caminar con este título y estar orgulloso de ello. Entré en NXT sin expectativas, y Shawn [Michaels] y Baldo [Matt Bloom] y [escritor/productor Johnny] Russo, todos me agarraron y dijeron: ‘Déjame dejarte hacer tu cosa’. Me han permitido realmente desarrollarme, y ha hecho que sea emocionante para mí ir a trabajar todos los días nuevamente.

«Me ha emocionado ir al gimnasio y poner ese esfuerzo extra. Luego conseguí un compañero de equipo. La gente no sabe, mi contrato estaba por vencer al final del año, y es una de esas cosas, es una pregunta de tipo, ‘¿Qué estoy haciendo? ¿Necesito ir a encontrarme a mí mismo?’ O lo que sea. NXT iba tan bien, y la oportunidad de trabajar con él, pensé, hombre, aquí es donde pertenezco. Así es como devolvemos la vida a lo que estoy haciendo».