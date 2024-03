Jim Ross anuncia su renovación con AEW

Cuando acaba de hacerse oficial la llegada de Kazuchika Okada –durante el Dynamite del 6 de marzo se unió a The Young Bucks en la nueva The Elite– y mientras se espera a Mercedes Moné –haría su debut en el especial Big Business el 13 de marzo– Jim Ross anuncia que ha renovado con AEW.

► Jim Ross renovó con AEW

«Redactamos un nuevo acuerdo. Fue completamente nuevo, sin extensiones. Probablemente fue la negociación más rápida y fácil que he hecho en mis 50 años de carrera. Todo gracias al compromiso de Tony Khan conmigo como locutor. Siempre ha sido un admirador de mi trabajo, lo cual ayuda cuando tu jefe valora lo que haces.

«Conseguimos un nuevo contrato. Volveré para hacer más trabajo. Supongo que estará centrado en los eventos de pago por visión. Estamos agregando más eventos importantes. Estaré involucrado en cierta medida en ellos. Estoy aquí, mejorando. Eso me va bien, si solo trabajo en eventos de pago por visión, estoy muy feliz de hacerlo».

Cuando se le preguntó sobre los términos del acuerdo, Ross dijo: «Creo que estamos comprometidos por otro año. Es suficiente y estoy contento con eso. Tony Khan dio un paso adelante. En términos de duración y paquete financiero, todo fue según mis preferencias. Me siento muy agradecido de trabajar con Tony en este acuerdo. Él quería que firmara, y logró su objetivo, al igual que yo conseguí lo que quería. Todo funcionó muy bien».

De momento, no se sabe cuando Jim Ross volverá a la mesa de comentarios de AEW mientras se recupera en su casa de una rotura de cadera. Estuvo en Revolution para comentar las últimas dos luchas pero fue una ocasión especial. No estuvo en Dynamite. Y no se le espera para Collision.