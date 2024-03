Kazuchika Okada debuta en AEW y se une a The Elite

The Young Bucks aparecieron en el ring de Dynamite para dar unos anuncios importantes y eso fue lo que hicieron, aún muy molestos por la derrota ante Sting y Darby Allin.

En primera instancia informaron que serán parte del torneo para coronar a los nuevos Campeones de Parejas de AEW; sin embargo, tenían otros anuncios.

Posteriormente, The Bucks anunciaron que Adam Page sería suspendido indefinidamente tras atacar a dos árbitros en Revolution.

Mientras que también anunciaron que Kenny Omega estaba despedido de The Elite, pues no se había presentado en varias funciones sin haber sido informados.

Eddie Kingston apareció para encarar a los Bucks, pero Matt y Nick terminaron golpeándolo. En ese momento Kazuchika Okada hizo su debut oficial y cuando parecía que ayudaría a Kingston terminó por golpearlo.

Los Bucks anunciaron que Okada era el nuevo integrante de The Elite, sorprendiendo a todos los fans.

THE RAINMAKER, KAZUCHIKA OKADA IS HERE!

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@rainmakerXokada pic.twitter.com/lvVpjkW5mD

— All Elite Wrestling (@AEW) March 7, 2024