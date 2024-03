Ya ha tenido Hijo del Dr. Wagner Jr. sus primeras implicaciones competitivas en Europa, formando parte el pasado mes del evento Week-End Of Wrestling V de Catch As Catch Can, desde Francia. Pero hoy, vivirá el mexicano su gran estreno sobre el viejo continente.

Como parte del cartel de PROGRESS Chapter 165: Diamond Dust, Hijo del Dr. Wagner Jr. es una de las principales atracciones del mismo, con un combate individual contra Kid Lykos II, quien viene impulsado por su reciente victoria ante Bullit y el regreso de Lykos Gym; obviando que su colega Kid Lykos porta ahora el Campeonato Mundial PROGRESS.

Y los Wagner estará representados además por Galeno del Mal, hermano del Campeón de Peso Completo GHC, en un duelo contra Tate Mayfairs.

► Primera defensa de Kid Lykos

Como otro punto reseñable del cartel de Chapter 165, Kid Lykos estrenará su historial de defensas ante Lio Rush, gladiador invicto de forma individual en PROGRESS. Además, Charles Crowley y Alexxis Falcon harán lo propio frente a Smokin’ Aces, quienes pretenden recuperar el oro de duplas de la casa británica.

Desde The Dome en Londres (Inglaterra), PROGRESS Chapter 165: Diamond Dust presenta el siguiente cartel.

