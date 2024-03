Originalmente, WWE habló con Netflix sobre NXT

El acuerdo que WWE alcanzó con Netflix llevará a Monday Night Raw a emitirse en la plataforma en streaming de enero de 2025 en adelante. Además, se esperan más novedades en cuanto a SmackDown y los Premium Live Events. No obstante, en realidad, en un primer momento, la compañía de lucha libre profesional entabló conversaciones con la «N» roja en relación a NXT. Mark Shapiro, presidente de TKO, lo da a conocer en la Morgan Stanley Technology, Media, & Telecom Conference.

► WWE habló con Netflix sobre NXT

«Cuando nos reunimos con Netflix, Apple y otras plataformas de streaming, la conversación siempre comenzaba con, ‘¿Cuándo terminan los contratos de licencia de programación?’ Lo mismo ocurría en Raw, siempre partíamos de ahí. ‘No estamos aquí para hablar de los contratos de licencia de programación.’ Sin embargo, estamos en el sentido de que es parte de la narrativa. Cuando ves Raw y SmackDown, las cosas se entrelazan con los contratos de licencia de programación. Es una parte importante del concepto narrativo. ‘¿Por qué no estaría Netflix interesado?’

«Vamos a comenzar con Raw de manera sólida. Tenemos tiempo. Veremos cómo funciona esa asociación, cómo se refleja en el marketing y cómo se presenta el público, y estamos obteniendo beneficios desde el punto de vista de patrocinios, productos de consumo, tarifas de sitio, y luego hablaremos sobre su continuación, si no regresa a Peacock. Somos pacientes y eso nos ha favorecido.

«Tuvimos mucha presión cuando anunciábamos el acuerdo de SmackDown. El mercado estaba en pánico. ‘Raw, NXT, ¿por qué no lo anunciaron? No tienen a nadie. No hay demanda.’ Hubo presión, pero dijimos que seríamos pacientes y que eso jugaría a nuestro favor. Superó nuestras expectativas. Nunca imaginé que Netflix se involucraría. Ni en mis sueños más salvajes. Cuando comenzamos a hablar con Netflix, francamente era sobre NXT. Ni siquiera se trataba de Raw. Esa conversación simplemente se amplió. Entonces, la discusión sobre Raw se convirtió en una discusión global».