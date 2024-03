Mark Shapiro (COO de TKO): «Vince McMahon no va a volver»

Sting colgó las botas este pasado domingo, y con ello, AEW entra en una nueva era. WWE desearía decir lo mismo tras el «retiro» de Vince McMahon, cuya sombra parece tardará bastante en desaparecer.

La demanda por parte de la exempleada Janel Grant acabó por provocar este pasado enero el fin de Vince McMahon como «chairman» de TKO Group Holdings y de resultas, su desvinculación definitiva de WWE. Mientras, nuevas alegaciones surgen, ahora en torno a la fallecida Ashley Massaro, con unas sospechas que ya se dirigen más allá del otrora promotor y amenazan con hacer caer a la empresa.

Una semana atrás, Mark Shapiro, COO de TKO, fue preguntado por McMahon.

«Obviamente, estamos hablando de Vince McMahon, específicamente en términos de vender acciones. Todavía posee, creo, 20 millones de acciones . Todo está registrado […] No estamos en conversaciones con él. No nos ha dado ningún punto de vista sobre su motivo o si planea vender o no vender, o si lo hace, cuánto . Vamos a esperar y descubrirlo, igual que ustedes».

Y este lunes, supimos que McMahon había vendido más de 5 millones de acciones de TKO, cuyo valor asciende a alrededor de 400 millones de dólares. Se reduce pues aún más su presencia bursátil en TKO, obviando que carezca de cualquier potestad de decisión dentro de la misma.

Hoy, durante la Conferencia de Morgan Stanley Technology, Media & Telecom, Shapiro ha tenido que hablar nuevamente de Vince McMahon, al ser cuestionado sobre si TKO participó en las recientes ventas de acciones del ex Campeón WWE. Y Shapiro, como buen hombre de empresa, niega cualquier cercanía, al tiempo que descarta la posibilidad de su retorno.

«Nosotros no participamos en la reciente venta de Vince McMahon. Es ahora su segunda vez. Ha pasado de tener 28 millones de acciones a tener 15 millones. Ahora apenas tiene un 8.5%. No negociamos con él, no hablamos con él, no sabemos sus motivaciones, sus planes, su agenda. Y si la tiene, no nos consulta. No trabaja para la compañía, no trabaja en la compañía. No viene a las oficinas. No va a volver a la compañía».