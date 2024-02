Unas semanas atrás descubríamos en SÚPER LUCHAS cómo Vince McMahon «fue sacado» de TKO Group Holdings:

«(…) Esas preocupaciones culminaron la noche del 26 de enero, cuando Emanuel y el presidente y director de operaciones de TKO, Mark Shapiro, llamaron a McMahon y le dijeron que sería lo mejor para la empresa que renunciara. Él estuvo de acuerdo y presentó su renuncia. “Ya no tendrá ningún papel en TKO Group Holdings o WWE”, escribió el presidente de la WWE, Nick Khan, en un memo para el personal a las 8:30 p.m. esa noche, anunciando la renuncia de McMahon a los empleados (…)».

► Vince McMahon en TKO

No obstante, en realidad, McMahon todavía tiene una parte significativa de poder de voto debido a sus acciones de TKO. De ello habla el presidente de la compañía, Mark Shapiro, en la reciente conferencia financiera aclarando que no han hab lado con el antiguo dueño de la WWE sobre sus intenciones al respecto:

«Obviamente, estamos hablando de Vince McMahon, específicamente en términos de vender acciones. Todavía posee, creo, 20 millones de acciones. Todo está registrado. Él hará lo que tenga que hacer y nosotros estamos en la línea lateral, echaremos un vistazo, veremos, no tenemos idea sobre el momento. No estamos teniendo una conversación con él. No nos ha dado ningún punto de vista sobre su motivo o si planea vender o no vender, o si lo hace, cuánto. Vamos a esperar y descubrirlo, igual que ustedes».

TKO dedicó una sección entera a McMahon en su 10K Filing.

Vincent K. McMahon, quien se desempeñó como Presidente Ejecutivo de la Junta Directiva de la Compañía hasta el 26 de enero de 2024, controla una parte significativa del poder de voto de las acciones emitidas y en circulación de las acciones comunes de la Compañía.

El Sr. McMahon ha acordado realizar pagos futuros a ciertas contrapartes personalmente. De acuerdo con el Boletín de Contabilidad del Personal de la SEC Tema 5T, Contabilidad Variada, Contabilidad de Gastos o Pasivos Pagados por Accionistas Principales («Tema 5T»), la Compañía concluyó que estos montos deben ser reconocidos por la Compañía como gastos en el período en que se vuelvan probables y estimables.

En relación con la adquisición de WWE, la Compañía asumió $3.5 millones de pasivos relacionados con pagos futuros adeudados por el Sr. McMahon a ciertas contrapartes, de los cuales $2.0 millones fueron pagados directamente por el Sr. McMahon durante el período del 12 de septiembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023. Durante el período del 12 de septiembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023, la Compañía registró $3.5 millones de gastos asociados con pagos realizados directamente por el Sr. McMahon a ciertas contrapartes. Estos costos están incluidos dentro de los gastos de venta, generales y administrativos en nuestros estados financieros consolidados de operaciones. Además, durante el período del 12 de septiembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023, la Compañía registró $3.5 millones de costos asociados con pagos realizados directamente por el Sr. McMahon relacionados con el arrendamiento de la sede global de WWE. Estos costos están incluidos dentro de los activos de arrendamiento financiero, neto en nuestros balances consolidados. Estos pagos se consideran contribuciones de capital no monetarias y se incluyen como un componente de las contribuciones de accionistas principales en nuestros estados consolidados de cambios en el patrimonio de los accionistas/miembros. A partir del 31 de diciembre de 2023, los pasivos totales de $1.5 millones están incluidos dentro de los gastos acumulados en nuestros balances consolidados relacionados con los pagos futuros adeudados por el Sr. McMahon a ciertas contrapartes.

En relación con y/o derivado de la investigación realizada por un Comité Especial de la antigua junta directiva de WWE, el Sr. McMahon ha acordado reembolsar a la Compañía por los costos adicionales incurridos en conexión y/o derivados de los mismos asuntos. Durante el año que finalizó el 31 de diciembre de 2023, el Sr. McMahon reembolsó a la Compañía $5.8 millones asociados con estos costos. Este reembolso se considera una contribución de capital y se incluye como un componente de las contribuciones de accionistas principales en nuestros estados consolidados de cambios en el patrimonio de los accionistas/miembros.