A lo largo de la historia, Australia ha sido un país que ha exportado a importantes luchadores, también Superestrellas de WWE, en especial en los últimos años: Nia Jax, Rhea Ripley, Bronson Reed, Xyon Quinn, Indi Hartwell o Duke Hudson. O los ex de la compañía The IIconics, Buddy Matthews, Emma o Nathan Jones. Y fuera de la misma: Kyle Fletcher (Campeón Mundial Televisivo ROH; también trabaja en AEW), Shazza McKenzie (independiente), Shane Haste (NJPW) o Mickey Nicholls (NJPW).

► Bianca Belair de Rhea Ripley

Y entre todos ellos Bianca Belair prefiere a la Campeona Mundial de WWE, como le dice a Fightful.

«Amo a Rhea Ripley, ¿sabes? Creo que es increíble, creo que es genial, pero quiero entrar en el ring y quitarle ese título, pero tengo que mostrarle algo de amor, ella es mi compañera estrella de portada de WWE 2K. Llegamos a WWE casi al mismo tiempo, estamos subiendo esa montaña juntas. Tengo que mostrar amor y respeto hacia ella, pero ella es absolutamente una de mis favoritas.»

Ambas son las líderes de la nueva generación de Superestrellas femeniles y si bien han sido importantes rivales todavía tienen mucho que hacer juntas. Aunque ahora mismo no está en una historia. «Mami» tiene la suya con Becky Lynch, ante quien va a exponer el título en WrestleMania 40, mientras que «The EST of the WWE» busca su hueco en el magno evento. No es la primera vez que la una habla bien de la otra. No hace mucho, la campeona deseaba suerte a la excampeona por Love and WWE:

«Es asombroso. Atrae la atención hacia lo que hacemos y, al mismo tiempo, destaca a dos personas increíbles. Estoy extremadamente feliz por Bianca y Tez porque he visto lo duro que trabajan. Estuvieron sin parar durante año y medio o dos años. Bianca apenas tuvo días libres, no estoy bromeando. Tal vez tuvo cinco en todo el año. Así que estoy muy emocionada por ellos y ansiosa por verlo. Pero también creo que ayuda mucho a WWE en su conjunto porque muchas personas llegaron a WWE a través de Total Divas. Ahora tenemos esto también. Será otra plataforma no solo para que WWE crezca, sino también para que Bianca y Tez crezcan, y estoy emocionada de ver cómo su fama se dispara».

Cuando se le preguntó a la luchadora qué pueden esperar los fanáticos, respondió: «Solo ver lo loco que es Tez en la vida real y cómo no es solo un personaje para la cámara. Así es como es en realidad. Sí, es un hombre loco. Bianca, ella es muy paciente. Me encanta. También lo quiero a él. Pero sí, solo ver cuánto esfuerzo ponen en todo lo que hacen, especialmente Bianca con la creación de su atuendo. Todavía lo está haciendo el mismo día del evento. Justo antes de salir a luchar, está haciendo su atuendo. Así que solo ver esas pequeñas cosas detrás de escena, creo que será muy revelador para mucha gente«.