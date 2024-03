Baron Corbin, vengativo: «Una más con John Cena»

«Me encantaría ser campeón de parejas de Raw y SmackDown con este tipo. Quiero seguir adelante y quiero ganar el Campeonato Intercontinental, el Campeonaot de Estados Unidos, quiero entrar allí y competir por un título mundial nuevamente (…)». Esto decía recientemente Baron Corbin, Campeón de Parejas NXT con Bron Breakker.

► Baron Corbin no olvida a John Cena

«The Lone Wolf» nunca fue Campeón Mundial en la WWE pero tuvo varias oportunidades de serlo. Desde luchar por el Campeonato WWE en Fastlane 2018 o Elimination Chamber 2017 hasta hacerlo por el Campeonato Universal en Extreme Rules 2019 o Super ShowDown 2019. Incluyendo su cobro del maletín de Money in the Bank en 2017.

Durante el episodio de SmackDown del 15 de agosto, Jinder Mahal estaba defendiendo el Campeonato WWE contra John Cena cuando Baron Corbin intervino para cobrar. Lamentablemente para él, no pudo hacerlo con éxito ya que el mismo 16 veces Campeón Mundial interfirió para que el entonces monarca retuviera ante él.

Y a pesar de los años que han pasado y de su éxito actual, Corbin no se olvida de Cena, como demuestra en WWE’s The Bump:

«Ese hombre me hizo perder mi Maletín de Money in the Bank, me venció en SummerSlam. Me encantaría tener otra oportunidad contra John Cena en un ring de WWE. Ha pasado mucho tiempo y te debo unas cuantas.»

También se acuerda de SummerSlam 2017, donde Cena lo venció en un mano a mano.

Ambos luchadores compartieron las cuerdas en 32 ocasiones hasta ahora. ¿Habrá una próxima? Nunca se sabe. Pero tiempo habría ya que John Cena no planea retirarse hasta que tenga 50 años, para lo que quedan 4. De todas maneras, probablemente no va a tener muchos combates en este lapso de tiempo por lo que Baron Corbin debe apresurarse.