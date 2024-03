Baron Corbin: «Resulta extraño que no me abucheen»

Baron Corbin ha retomado el rumbo en la WWE con su regreso a NXT, dado que ha formado una inesperada alianza con Bron Breakker denominada «Wolf Dogs», misma que los ha llevado a convertirse en Campeones de Parejas NXT. Aunque empezaron siendo rivales, el dúo ha mostrado una impresionante química, logrando destaarse dentro del ring, así como también en los segmentos tras bastidores que han protagonizado, ganándose el apoyo del público en el proceso.

► Baron Corbin trabajó mayormente como rudo en WWE

Durante gran parte de su carrera, Baron Corbin ha trabajado en calidad de rudo y siempre ha estado acostumbrado a las reacciones negativas de los fanáticos. Sin embargo, durante esta última etapa con NXT, es constantemente aplaudido por el público gracias a su asociación acutal con Bron Breakker.

En la reciente edición de WWE The Bump, Corbin habló sobre la sensación de escuchar ahora un gran apoyo por parte de los fanáticos, y admitió sentirse extraño con eso.

«Aún me resulta extraño no salir todas las noches y que todo el mundo me abuchee. Entonces, ¿quién iba a saber que al hacer equipo con este gran animal tonto (Bron Breakker) no solo obtendría un título, sino que la gente estaría animándome? Y en las redes sociales, normalmente abro Twitter y es como si el 99% de la gente Dicen: ‘Eres el peor ser humano que existe’. Ahora dicen: ‘Los amamos, muchachos’. Por suerte, bloqueé como el 90% de ellos. Así que ahora esas personas no pueden decir: ‘Hombre, he sido fan desde el primer día’. Bueno, estás bloqueado por una razón, hermano. Eso también es divertido: recibir esta recepción de los fanáticos y que los fanáticos me animen, especialmente porque nunca he experimentado eso, excepto en París».

Precisamente, durante un evento no televisado que tuvo lugar en París el año pasado, sorprendentemente el público apoyó a Corbin cuando este todavía trabajaba en el elenco principal siendo rudo. Allí luchó y derrotó a Rick Boogs.