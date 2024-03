Valhalla: «Nadie sabía lo de Michael Cole, ni él»

Durante el episodio del 4 de marzo de WWE RAW, Valhalla acompañó a Ivar a su combate con Sami Zayn, del cual el integrante de los Viking Raiders salió derrotado, y protagonizó un momento curioso cuando puso sus astas sobre la cabeza del comentarista Michael Cole, que las estuvo luciendo durante el enfrentamiento hasta que la luchadora y su amigo abandonaron el escenario.

► Valhalla y Michael Cole

Un momento del que Valhalla estuvo hablando recientemente en WrestlingNewsCo. para confirmar que fue improvisado por ella misma, que ni en WWE ni el propio Michael Cole lo sabían.

«No, no le hice un par (de astas propias para él). Supongo que podría llevarle esta cabeza de ciervo. Es algo especial. Para recibir los cuernos, uno debe ser nombrado. Veremos. Nadie sabía que estaba haciendo eso. Especialmente no Michael Cole. Su reacción fue 100% natural. No tenía idea de lo que estaba sucediendo. Simplemente ama mucho esos cuernos. Solo tengo que seguir intentando integrarlo lo mejor que pueda.»

La verdad es que la luchadora no tiene demasiadas ocasiones para llamar la atención. En realidad, desde que se disolviera The Riott Squad no ha hecho mucho en la compañía. Podría ser interesante que se enfocara en la división femenil pero hasta ahora se ha dediado a acompañar a los vikingos en sus aventuras.

Unos vikingos que actualmente están separados porque Erik está lesionado, así que Valhalla ha estado colaborando solo con Ivar, que ha tenido sus momentos, como cuando estuvo rivalizando con Bronson Reed, que recientemente, por otro lado, compartía su frustración actual.

Veremos qué sigue para Ivar y Valhalla y si encuentran un hueco en el menú de WrestleMania 40.