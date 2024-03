CM Punk, Andrade y más para el próximo WWE RAW

Apenas acaba de terminar un nuevo episodio de WWE RAW mientras se escriben estas líneas. En él, por ejemplo, vimos a Becky Lynch venciendo a Nia Jax en una lucha Last Woman Standing, al combate de escaleras por el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE de WrestleMania 40 confirmar a los equipos retadores, a Jey y Jimmy Uso encarándose camino a su mano a mano en el magno evento, o a Cody Rhodes dedicando un ardiente mensaje a The Rock, quien también fue anunciado para el programa del 1 de abril.

El show de la semana que viene será el penúltimo antes de «The Grandest Stage of Them All» y ya empieza a dar forma a su menú de luchas y segmentos. Primero, durante el reciente Raw Exclusive, Candice LeRae fue a hablar con Maxxine Dupri después de su controversia y fue abordada por Ivy Nile, con quien se enfrentará el 25 de marzo.

CLR: «Maxxine, lo siento si lo que dije la semana pasada te molestó. La situación se intensificó rápidamente, y crucé una línea».

MD: «Gracias. Aprecio que te disculpes. La semana pasada, realmente me lastimaste al decir que no merezco ser una Superestrella de la WWE, y luego hablar sobre mi hermano…».

CLR: «No, lo decía en serio. Eres terrible en la lucha libre. Definitivamente no deberías estar aquí. [Maxxine se aleja]. Alguien tenía que decirle eso».

EXCLUSIVE: What did @MaxxineDupri have to say to @CandiceLeRae following last week's comments on #WWERaw?

Turns out @ivynile_wwe had something to say as well… pic.twitter.com/v9Lohosa24

— WWE (@WWE) March 19, 2024