The Rock estará en Raw el primero de abril, a días de WrestleMania

Buenas noticias para los fans de WWE. Todo porque, a través de su cuenta de X, antes Twitter, The Rock ha confirmado que estará presente en un show de Raw luego de mucho tiempo. Será en el show de Raw del próximo primero de abril de 2024, tan solo un par de días antes de WrestleMania.

Dicho show se llevará a cabo nada más y menos que desde el Barclays Center en New York, New York, y será el último Raw previo a las dos noches de WrestleMania 40. Así fue el anuncio de The Rock a través de X:

THE FINAL BOSS WILL ELECTRIFY BROOKLYN ON MONDAY NIGHT RAW⚡️✊🏾

Now sit back, shut your mouths and ENJOY THE RIDE THE ROCK IS TAKING ALL YOUR CANDY ASSES ON 🤫

ONE NIGHT ONLY #BROOKLYN #RAW#TheROCK @wwe @TKOGrp pic.twitter.com/Lv3lXr1PNe

— Dwayne Johnson (@TheRock) March 19, 2024