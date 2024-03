Matt Hardy estuvo en Raw: ¿Regresan The Hardy Boyz a WWE?

Hace unas semanas, Matt Hardy confirmó que su contrato con AEW llegará a su fin este mes. No se sabe si a finales de mes o si ya acabó. Sin embargo, esta noche, ocurrió algo bastante curioso, y esto fue el hecho de que Hardy y su esposa, Reby Hardy, también conocida como Reby Sky, estuvieron presentes en el más reciente show de Raw.

Reby Hardy publicó un video de ella entrando a la PNC Arena en Raleigh, North Carolina, y se ve cómo un guarda de seguridad le abre la puerta de un palco. El video termina con una toma de ella y su esposo, Matt, riéndose como consecuencia de que escucharon en la arena cuando Michael Cole mencionó a The Hardy Boyz durante la transmisión televisiva de Raw.

Hablando de la lucha de hermanos que ya está programada para WrestleMania 40 entre Jey Uso y Jimmy Uso, Cole recordó cómo Matt Hardy vs. Jeff Hardy son, junto a Owen Hart vs. Bret Hart, los otros únicos dos casos en los que hermanos de la vida real han luchado en WrestleMania.

Raleigh queda a poco más de una hora en auto de Cameron, North Carolina, en donde Matt y Jeff tienen su mansión. La semana pasada, Bayley, Naomi y Tamina Snuka estuvieron también en un palco, pero de Dynamite, viendo el debut de su gran amiga, Mercedes Moné, en AEW.

Pero, este caso es algo diferente, pues no se sabe si Matt todavía tiene contrato con AEW, y estamos a tan solo días de WrestleMania. Con respecto al contrato de Jeff Hardy con AEW, la situación es un poco más complicada, pues Tony Khan podría añadirle más tiempo en su contrato por sus lesiones y por su tiempo fuera del ring por problemas con la ley. Eso sí, no se sabe si estuvieron también tras bambalinas o si hablaron con algún directivo de WWE. Este es el video compartido por Reby Hardy:

Reby Hardy posted this video of her and Matt Hardy at PNC Arena, where Raw is tonight. pic.twitter.com/6gucRODqij

— Wrestling News (@WrestlingNewsCo) March 19, 2024