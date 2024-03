Ted DiBiase: «Ya era hora que WWE indujera a Mike Rotunda»

Ted DiBiase trata una variedad de temas relacionados con el Salón de la Fama de la WWE en el episodio más reciente de su pódcast, Everybody’s Got A Pod.

► Ted DiBiase del Salón de la Fama de WWE

Sobre la inducción de Mike Rotunda: «Ya era hora. No voy a mencionar nombres, pero hay varios que se cruzaron en mi camino que ya han sido incluidos, y siempre pensé: ‘¿Los incluyeron antes que a Mike?’. Pero supongo… No sé si en algún momento Mike fue venerado por su… siempre fue un luchador de equipo. Fue él y Barry, y luego fue él y yo, Money Inc. Así que realmente nunca los vi luchar como equipo. Pero escuché de muchos tipos que eran un gran equipo.»

Sobre si Rotunda debería haber sido incluido como IRS o como parte del US Express: «No conocía a Mike. Seré honesto, no conocía a Mike en absoluto hasta que llegó a la WWE, y Vince nos juntó y dijo: ‘Esto es lo que quiero hacer’. Pero la realidad es que, creo que nuestro trabajo juntos da testimonio del hecho de que hicimos un gran equipo. Y tuvimos éxito juntos, así que… y no lo conocía hasta entonces.»

Sobre las primeras ceremonias del Salón de la Fama de la WWE en la década de 1990: «Realmente al principio no se le daba mucha importancia».

Sobre las celebridades que son incluidas en el Salón de la Fama de la WWE: «Creo que es una novedad. Eso es lo que es. Y creo que cada uno de esos tipos, en algún momento, contribuyó y fue parte de nuestro espectáculo, de alguna manera. Y así que creo que es solo un gesto de reconocimiento hacia ellos por tomarse el tiempo de ser parte de un espectáculo de lucha libre… Desafortunadamente, creo que eso es más de lo que se trata; es marketing y venta de boletos. Ese es el trato, estás vendiendo boletos. Entonces no sé, si realmente lo pienso, es como… ya sabes, si contribuiste realmente con algo significativo para nuestro negocio, bueno, puedo entenderlo. Pero cuando se trata de ello, realmente creo que… pero nuevamente, la lucha libre es espectáculo. Pero cuando eres incluido en el Salón de la Fama, si no estás siendo incluido porque tenías un récord de 60-0 o lo que sea. ¡Oh dios mío, si intentaras contar todas las luchas que tuve en mi carrera! Es como, hay 360 días en el año y puedo asegurarte que luché 300 de esos días cada año. Como mínimo. Se trata más del trabajo que has dedicado. Y así puedo ver donde algunos fanáticos podrían decir, ‘¿Por qué incluyes a un jugador de béisbol en el Salón de la Fama?'».