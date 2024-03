AJ Styles: «Triple H hace que todos se sientan importantes»

Para el reconocido luchador de WWE, AJ Styles, es bastante interesante y muy bueno el trabajo que está haciendo Triple H como Director Creativo de Contenido de WWE. Para él, Hunter está pendiente mucho más de las cosas y hace o quiere hacer ver a todos los luchadores como importantes, y que estos luchadores se sientan importantes en la programación televisiva de WWE. Esto fue lo que dijo el ex Campeón WWE en el podcast Battleground:

► AJ Styles resalta el buen trabajo de Triple H en WWE

«Ojalá más tipos que creo que podrían destacarse en la WWE y que tal vez han estado asustados por cosas del pasado con Vince estando allí, ojalá entendieran que la WWE está aquí para quedarse. Estamos hablando de 10 años en Netflix, posiblemente 20 años. Eso es mucho tiempo. No nos vamos a ninguna parte. El hecho de que puedas venir aquí y tener un trabajo siempre y cuando puedas producir, durante el tiempo que quieras, y dependiendo de dónde seas, puedes llegar a otros países. Ojalá más tipos entendieran esto.

«No estamos solo en los Estados Unidos de América. No solo estamos en Inglaterra. Somos globales. Incluso somos más grandes ahora de lo que hemos sido nunca. Lugares a los que no pudimos ir, ahora estamos en ellos. Simplemente, desearía que pudieran ver eso y saber que esta no es la misma WWE de cuando Vince McMahon estaba a cargo.

«Realmente creo que Triple H mira a nuestro talento y piensa: ‘Vamos a mejorarlos o vamos a encontrar maneras de sacar lo mejor de ellos en lugar de mostrarles lo peor’. A muchos de esos chicos y chicas, cuando los liberan de la WWE, los destroza. Nunca entendí por qué queremos hacer algo así, en lugar de simplemente decir, oye, vamos a enviarlos de vuelta a NXT. Solo necesitan un poco más de trabajo o algo así, pero ser liberado, te destroza.

«No quiero ver las vidas de las personas arruinadas por un trabajo. Al final del día, es solo un trabajo, pero aun así, es algo por lo que han trabajado toda su vida y luego, cuando te dicen que no eres lo suficientemente bueno, hombre, es horrible. No es así como son las cosas en estos días. Ahora con Triple H a cargo, creo que está haciendo un gran trabajo haciéndoles sentir importantes a todos».