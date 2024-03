DIY van a WrestleMania 40: «Es nuestro momento»

Durante el episodio de WWE RAW del 18 de marzo, Johnny Gargano y Tommaso Ciampa se reservaron un sitio en la lucha de escaleras por el Campeonato Indiscutible de Parejas en WrestleMania 40 al derrotar a The Creed Brothers. #DIY vienen creciendo constantemente de un tiempo a esta parte y esta victoria es la muestra perfecta de ello. ¿Ganarán en «The Showcase of the Immortals»? De momento, atendamos a lo que los luchadores comunicaron en Raw Exclusive.

► #DIY van a WrestleMania 40

«¿Qué significa, Cathy? Has estado con nosotros desde siempre, ¿verdad? Así que casi podríamos decir que es un ciclo completo. Pero desde que estuvimos en el evento principal de los NXT TakeOvers, hemos estado con la WWE desde 2015. Hemos sido el evento principal en TakeOvers, hemos estado en muchos, muchos grandes espectáculos. Pero WrestleMania siempre fue ese sueño. Ese sueño que tenías de niño. Cuando estás creciendo, sueñas con luchar en WrestleMania. Finalmente, después de todo este tiempo, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, juntos, DIY, van a WrestleMania. Es en Filadelfia. La historia se escribe sola. Sé que la palabra ‘historia’ está de moda en este momento, pero nuestra historia en Filadelfia… durante años, nos estábamos matando en las independientes en Filadelfia, en ese tipo de ciudades. Los aficionados al wrestling más respetuosos y hardcore del mundo. Para ellos actuábamos, y ellos serán testigos de nuestro sueño hecho realidad«, dijo Gargano.

«Te diré esto. Crecí siendo fan de Rocky Balboa y fan de la WWE. Amo esta industria, y el hecho de que vayamos a Filadelfia, se lo dije a mi esposa el otro día, no es todos los días que tienes la oportunidad de asegurar tu boleto a WrestleMania. Hemos estado esperando toda nuestra vida una oportunidad, y llegó esta noche, y no íbamos a dejarla pasar, y amo a los Creed. Les tengo un respeto enorme. Tendrán tantos WrestleManias en su futuro. Pero esto, Filadelfia, WrestleMania 40, este es nuestro momento.

«Esta es la mayor lucha de escaleras en la WWE, que yo sepa. 12 hombres en una lucha de escaleras nunca se ha hecho antes. Esto va a ser una locura. El objetivo de todos es robar el espectáculo en WrestleMania. Vamos a robar el espectáculo en WrestleMania. En el proceso, vamos a llevarnos los títulos de parejas que nos han eludido durante toda nuestra carrera de nueve años en la WWE. Va a ser una noche genial», dijo Ciampa.