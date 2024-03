Becky Lynch anuncia que es ciudadana estadounidense

Durante el episodio de WWE RAW del 18 de marzo, Becky Lynch venció a Nia Jax en una lucha Last Woman Standing para cerrar el programa de camino a su oportunidad por el Campeonato Mundial contra Rhea Ripley en WrestleMania 40; «Mami» apareció en escena al término del encuentro para encararse con «The Man».

La acción terminó ahí para quienes estaban viendo el show por televisión pero no para los fanáticos presentes en la PNC Arena, en Raleigh, North Carolina, Estados Unidos, pues cuando la campeona se fue del escenario Becky se tomó unos momentos para anunciar que ahora es oficialmente ciudadana estadounidense.

@BeckyLynchWWE just announced that she's officially an American citizen. Congratulations to her pic.twitter.com/cm2k3EP7n3

— General Booty 🇨🇲 (@big_hero_chris) March 19, 2024