Cuando Becky Lynch era camarera en Nueva York

«Fue un honor representar a Irlanda y a la WWE para el Día de San Patricio en la Casa Blanca. El Presidente de los Estados Unidos dijo que Becky Balboa se lo llevará todo en Filadelfia, me tomé una pinta y hasta le di un toque elegante a la biblioteca con un pequeño regalo». El presidente de Estados Unidos, Joe Bide, cree que Becky Lynch vencerá a Rhea Ripley para ganar el Campeonato Mundial de WWE en WrestleMania 40.

► Una camarera soñadora

Después de tantos años de éxitos nos hemos acostumbrado a ver a «The Man» en estas posiciones pero vamos a tomarnos un momento para valorarlo realmente. Es una completa locura. E impensable para aquella joven Rebecca Quinn que trabajaba como camarera en Nueva York soñando con ser alguien grande algún día. Es más, no estaba tan enfocada en la lucha libre profesional sino en la actuación. Lo cuenta en The New York Post.

«Pensé, ‘Quizás pueda entrar de alguna manera en el mundo del teatro, tal vez algo despegue.’ No sucedió, pero sí establecí muchas conexiones y viví experiencias que perdurarán toda la vida.»

Y en realidad Becky no solo ha triunfado en la WWE sino que también ha emprendido una carrera como actriz en la cual todavía no se está centrado al cien por ciento pero que la ha llevado a realizar varias películas y series y que podría ir mucho más allá cuando le dedique más tiempo a medida que su tiempo en las cuerdas vaya disminuyendo. Y estas palabras nos llevan a otras recientes sobre retirarse de la lucha a una edad temprana:

«Dejé la lucha libre cuando apenas tenía 19 años. Ya había sido el evento principal en el Korakuen Hall en Japón y había luchado por toda Europa, Japón y Canadá. Y a esa edad, sentí que era hora de abandonar mi sueño y ser realista, conseguir un trabajo más convencional».