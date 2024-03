Becky Lynch: «Dejé la lucha libre a los 19 años»

A sus 37 años, Becky Lynch está convertida en una de las luchadoras más grandes de la historia de la WWE. Un día, será inducida al Salón de la Fama. Ha sido Campeona Raw, Campeona SmackDown, Campeona NXT, Campeona de Parejas. Fue una de las protagonistas del primer estelar femenil de WrestleMania. Y sin mirar al pasado se encuentra ultimando los preparativos para luchar por el Campeonato Mundial en el evento más importante del año.

► El (no) retiro de Becky Lynch

Nada de esto hubiera sucedido de haberse retirado realmente cuando tenía 19 años. Durante el episodio más reciente de WWE’s The Bump, «The Man» revela que entonces decidió abandonar la industria bajo la creencia de que necesitaba «un trabajo de verdad». ¿Cuántas y cuántos no lo han hecho o lo harán? Y puede que en algunos casos sea la mejor opción, no todos tienen talento o están dispuestos a poner el esfuerzo. Pero no en el de Becky Lynch.

Sobre dejar la lucha libre a los 19 años: «Dejé la lucha libre cuando apenas tenía 19 años. Ya había sido el evento principal en el Korakuen Hall en Japón y había luchado por toda Europa, Japón y Canadá. Y a esa edad, sentí que era hora de abandonar mi sueño y ser realista, conseguir un trabajo más convencional».

Sobre darse cuenta de que estaba equivocada: «Durante esos siete años, … podrías ver cómo constantemente intentaba convencerme de que estaba bien sin eso, de que estaba bien, pero siempre volvía. Suena tan dramático, pero fue como aceptar una pérdida, y luego descubrir que esa persona no ha fallecido y tener que reconciliarme con la idea de tener toda una nueva vida nuevamente».