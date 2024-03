Becky Lynch será la retadora al Campeonato Mundial de WWE de Rhea Ripley en WrestleMania XL después de haber ganado el Royal Rumble pero todavía no puede enfocarse al cien por ciento en esa historia debido a que tiene que lidiar con Nia Jax. Sin ir más lejos, durante el episodio de Raw del 4 de marzo, fue derrotada por la samoana por descalificación por culpa de Liv Morgan, con la que también está rivalizando. Casi parece que al final en el magno evento se realizará una lucha cuadrangular por el título.

Has The Liv Morgan Revenge Tour been derailed?!#WWERaw pic.twitter.com/2H8oQXtUHC — WWE (@WWE) March 5, 2024

► Becky Lynch contra Nia Jax y Rhea Ripley

«Sí. Mira, ¿alguna vez me has conocido por tomar el camino fácil? No. El punto es que no podré avanzar y convertirme en la mejor versión de mí misma si tengo esa preocupación en la mente que dice ‘Nia Jax tiene la ventaja’ o ‘Nia Jax me ha vencido’, o ‘no pudiste derrotar a Nia Jax’. Estas son las barreras que debo superar para poder avanzar y vencer a Rhea Ripley.

«Sí. Antes, mencioné que había esta mentira que Nia Jax creó a The Man, y es falsa. ¿Cuántas personas han tenido el rostro ensangrentado y no han logrado lo que yo he alcanzado? Pero dije que si no puedo desmentir esa mentira, entonces necesito acabar con ella, y aún no lo he hecho. Así que debo hacerlo antes de recuperar ese título. Es necesario. Debo hacerlo. Porque ella continuará. Eso es lo que es Nia Jax, una abusadora. Si no la enfrentas, si no la paras, ella continuará haciéndolo«, explica Becky en WWE’s The Bump.