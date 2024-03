Sami Zayn, camino a su lucha más importante en WWE

Sami Zayn adelanta que su lucha en el WWE RAW del 11 de marzo de 2024 será la más importante de su carrera durante su reciente aparición en WWE Raw Exclusive.

En el próximo programa, él, Ricochet, Chad Gable, Bronson Reed, JD McDonagh, Chad Gable y Shinsuke Nakamura se enfrentarán en un combate de Gauntlet cuyo ganador desafiará a Gunther por el Campeonato Intercontinental en WrestleMania 40.

► La lucha más importante de Sami Zayn

«Sí, no muy bien, me quedé sin aliento bastante mal (cuando Bronson Reed lo atacó). Dos veces, de hecho, seguidas. Así que ahora mismo estoy luchando por recuperar el aliento. Supongo que debería estar enojado, y parte de mí lo está, pero tal vez no tan enojado como normalmente estaría o tal vez debería estar, y WWE, es un viaje. Es como festín o hambruna, ciertamente he disfrutado en mi día, y he pasado hambre en mi día. Bueno, ahora mismo, estoy comiendo de nuevo. Estoy comiendo, y la próxima semana, en este combate de gauntlet, voy a comer, voy a devorar todo lo que se interponga en mi camino.

«Voy a devorar la oportunidad porque eso es lo difícil de conseguir por aquí, oportunidades. Justo cuando crees que has asegurado tu lugar o tu legado o lo que sea, los lanzamientos curvos simplemente nunca paran, y no lo tomo por nada. Dije esto antes, pero he tenido muchas luchas importantes en mi carrera. Bueno, todas están detrás de mí. Ahora mismo, la lucha más importante de mi carrera es la próxima semana. La próxima lucha es la más importante de mi carrera porque la historia me está esperando al otro lado. Así que sí, ahí es donde está mi cabeza en este momento».