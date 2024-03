Ricochet: «En el próximo Raw tendré mi oportunidad»

Como se anunció en el episodio del 4 de marzo de WWE RAW, Ricochet, Chad Gable, Bronson Reed, JD McDonagh, Chad Gable, Shinsuke Nakamura y Sami Zayn se enfrentarán en un combate de Gauntlet en el episodio del 11 de marzo cuyo ganador desafiará a Gunther por el Campeonato Intercontinental en WrestleMania 40. A falta de una semana para dicha oportunidad, «The One and Only» expresa sus sensaciones en Raw Talk.

► La próxima oportunidad de Ricochet

«Quiero decir, es una gran pregunta. Es curioso, realmente no sé cómo me siento. He estado pensando en esto todo el día. He estado pensando en toda mi carrera durante mucho tiempo ahora. Le dije a Pearce que tal vez no he estado aquí por un tiempo, pero he estado observando. Semana tras semana, he visto a tipos entrar y salir de su oficina, todos suplicando su caso sobre por qué debería ser ellos quienes enfrenten a Gunther en WrestleMania 40 por el Campeonato Intercontinental. Por mucho que ellos crean que debería ser ellos, yo creo que debería ser yo.

«Durante mucho tiempo, he estado intentando, he estado tratando de hacer las cosas de la manera correcta. He mantenido la boca cerrada, he mantenido la cabeza baja. He mantenido una gran forma física, y he hecho todo lo que me han pedido, incluso si no estoy de acuerdo, incluso si me resultó vergonzoso, lo he hecho. Pero este combate Gauntlet, es una oportunidad. Es una oportunidad para mí hacer algo, para corregir un error. He mantenido la boca cerrada. No creo que Ricochet realmente necesite suplicar por nada. No creo que Ricochet necesite hablar sobre cómo en realidad no obtuvo su revancha por el Campeonato Intercontinental. Tuvo que saltar a través de aros. Tuve que ganarme mi revancha por el Campeonato Intercontinental, y llevé a Gunther al límite.

«No necesito hablar sobre cómo cada vez que piso ese ring, probablemente vaya a hacer algo que nadie haya visto antes. No necesito hablar de eso. No necesito hablar sobre cómo Logan Paul abierta y descaradamente hizo trampa en SummerSlam, tanto que todavía se jacta de ello hasta el día de hoy, dejando a mi prometida allí para que todo el Universo WWE comente y se ría y se burle. He estado pensando en todo esto. Gunther, mejor espera, mejor reza para que sea Gable, o Shinsuke, o Sami, o cualquier otro en este combate. Mejor reza para que sean ellos. Porque podría entrar en WrestleMania 40 como campeón, pero si Dios quiere, encuentro mi camino parado frente a él en ese ring, me niego a dejarlo irse como Campeón Intercontinental«.