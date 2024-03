Andrade: «Nadie me detiene y viene WrestleMania»

Andrade volvió con victoria a WWE RAW. Durante el episodio del 4 de marzo de 2024, «El Ídolo» venció a Apollo Crews en el que fue su primer combate desde el Royal Rumble. Qué va a seguir para el luchador de México a continuación es una incógnita. Incluso si va a tener tiempo de encontrar un hueco en el cartel de WrestleMania XL.

► Andrade, imparable

Pero el que fuera Campeón NXT o Campeón de Estados Unidos en su primera etapa como Superestrella tiene la atención puesta en «The Grandest Stage of Them All», como señaló en su aparición en WWE Raw Exclusive al término del programa de la marca roja. No dijo mucho, no es hombre de muchas palabras, pero siempre habla claro.

«Te lo dije, se lo dije a todos. Nadie puede detenerme. Este es mi destino, estoy aquí, he vuelto. Casi es WrestleMania, pero aún no«.

Es interesante apuntar que durante el show Andrade tuvo una nueva interacción con Dominik Mysterio, lo que nos hace pensar que WWE está preparando algo con ambos. ¿O puede que una historia entre una nueva facción que cree «El Ídolo» y The Judgment Day? Nuevamente, qué sigue para el mexicano es una incógnita.

Antes de desvelarla, recordemos su explicación de por qué trabajará en Raw y no en SmackDown:

«Bueno, hubo varias razones. Una de ellas es que hay muchos mexicanos y latinos en el roster de SmackDown, lo cual respeto y es genial, pero si lo piensas, en el roster de Raw hay muy pocos latinos. Mucha gente me preguntó por qué no me uní a Garza, Humberto o Zelina [Vega]; son superestrellas increíbles, son de México, son geniales y tienen una historia.»

«Pero ya he luchado contra Garza, Humberto, [Rey] Mysterio y estuve con Zelina durante un tiempo. También me he enfrentado a Carlito. Ya he visto suficiente enfrentamientos entre mexicanos. En Raw apenas hay latinos y mexicanos. Esa fue una parte de mi decisión, eso fue lo más importante.»