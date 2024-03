Ronda Rousey vs. Becky Lynch: el mano a mano que nunca se dio

De camino al primer evento estelar protagonizado por mujeres en WrestleMania, Becky Lynch y Ronda Rousey tenían las papeletas para estelarizar el histórico mano a mano.

Pero la hija de Ric Flair opinaba distinto, y de una manera u otra Charlotte Flair llegó al evento estelar de WrestleMania 35 y tuvimos una triple amenaza por el Campeonato femenil de Raw y SmackDown.

No está demás recordar que Lynch se llevó esa noche ambas correas.

El meollo del asunto es que esa fue la vez que más cerca tuvimos de ver un mano a mano entre Lynch y Rousey, puesto que hasta ahora no ha pasado.

► Ronda Rousey vs. Becky Lynch: Un mano a mano inédito

En entrevista con «Inside The Ropes», tocaron el tema y esto fue lo que Lynch tuvo para decir.

«Supongo que al final del día aún pude ganar el evento principal de WrestleMania, ser la primera mujer en ganar una lucha estelar de WrestleMania. Creo que la gente pensaba que ese momento sería imperecedero, y no lo fue, y está bien también. Creo que no puedes forzar las cosas cuando no están ahí«.

Como apunta Lynch, el deseo en ese momento era un mano a mano entre la irlandesa y la ex UFC. Pero, por alguna razón, Charlotte terminó ahí metida con calzador.

Lynch cree que lo que está sucediendo en el panorama actual de la WWE es un ejemplo comparable, citando el deseo de los fanáticos de presenciar a The Rock enfrentándose a Roman Reigns. Sin embargo, en este momento, el interés está en ver a Cody Rhodes concluir su historia.

La rivalidad entre ambas fue pausada por el deseo de Rousey de ser madre y su posterior retiro de los encordados. Rousey regresó a la WWE en 2022, pero su segundo asalto terminó rápidamente ya que dejó la empresa en octubre de 2023.

Aún así «The Man» no la descarta para siempre.

«Algunas cosas tienen sus temporadas, y no tuvimos esa temporada. Si alguna vez regresa nuevamente, tal vez esa temporada esté ahí, tal vez sea primavera en esa historia, pero nunca regresó a eso».

Puedes escuchar a Lynch decirlo, en el vídeo a continuación.