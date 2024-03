John Cena elogia a LA Knight y Logan Paul

Logan Paul y LA Knight son dos nuevas estrellas que WWE ha descubierto en los últimos años y que si bien tampoco serán «el nuevo John Cena» han logrado consolidarse en lo más alto de la compañía y ganarse el elogio de los mejores de la misma, como de precisamente el 16 veces Campeón Mundial, quien habla de ellos en Insight With Chris Van Vliet.

► LA Knight

«Lo que quiero decir es que él tiene un talento natural. Pero eso no sería lo correcto. Lo que debería decir es que él ha trabajado arduamente para desarrollar su talento. Porque él personifica la perseverancia, el trabajo duro y la creencia en sí mismo. Se ha ganado cada logro, y realmente fue muy divertido estar allí con él.

«Tuve la oportunidad de verlo madurar en el corto tiempo que estuve allí. Desde cómo trabajaba [cuando Cena fue su árbitro], hasta su enfoque en el combate por equipos, y luego ver sus enfrentamientos posteriores, pude notar cómo ganaba confianza incluso en ese corto período de tiempo. Eso es lo que me pone al borde de mi asiento«.

► Logan Paul

«Así que realmente le dije: ‘El antiguo yo lo habría odiado’. Y el antiguo yo habría pensado: ‘¿Qué estás tratando de quitarnos?’. Pero esa es una forma de pensar arcaica que me enseñaron, y entiendo por qué. En los viejos negocios de feria — no confíes en este tipo que viene a nuestro territorio. Esa idea era arcaica en los años 80. Traemos influencias externas para ayudarnos. Y luego tienes a alguien que realmente no necesitas convencer mucho para que venga, y que además abraza nuestro mundo, es completamente respetuoso, y se arriesga mucho más de lo que yo lo haría en el ring… Está utilizando todos sus talentos construidos a lo largo de los años en nuestro universo«.