The Miz fue uno de los primeros en dar la bienvenida a Logan Paul a WWE -de hecho, ambos fueron compañeros de equipo en la primera lucha de la carrera de «Maverick» en la victoria ante Rey y Dominik Mysterio en WrestleMania 37– y también acaban de enfrentarse en SmackDown en un combate clasificatorio para Elimination Chamber que terminó ganando el Campeón de Estados Unidos. Todavía no le han echado toda la gasolina pero sin duda existe un fuego entre ellos que aún podría tener mucho que ofrecer.

► The Miz de Logan Paul

Aunque de momento «The Awesome One» ya está aprendiendo cosas, como apunta en la entrevista tras la lucha:

«Quieres entrar en la cámara porque buscas una oportunidad, una chance de enfrentarte a Seth Rollins por el Campeonato Mundial Peso Pesado, y eso es exactamente lo que yo quería hacer, pero fallé. Logan me mostró habilidades que no sabía que tenía y hizo todo lo posible por derrotarme.

«Hizo de todo, burlando al árbitro, intentando introducir objetos extraños, todo. Tengo que retroceder y revisarlo todo para descubrir qué debo hacer para volver a la imagen en la que siento que pertenezco. Y esa es la lucha principal. Eso es ser el número uno en WrestleMania. Así que lo resolveremos. El tiempo lo dirá. No pierdas la confianza. Siempre soy increíble.»

Logan Paul acudirá a la Cámara de la Eliminación del Premium Live Event del 3 de marzo buscando una oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Pesado. Con toda seguridad va a estar en WrestleMania 40 pero probablemente no luchando por este título sino defendiendo el suyo. Aún así, siendo una celebridad, estando en plena forma física, ¿y si WWE lo quisiera en dos combates en «The Grandest Stage of Them All»? Veremos qué sucede la semana que viene en Perth, Australia.