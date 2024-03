Todo de los boletos de WWE Money in The Bank 2024

Money in the Bank 2024 va a realizarse el 6 de julio de 2024 en la Scotiabank Arena en Toronto, Ontario, Canadá. Si tienes previsto acudir al Premium Live Event no te pierdas la información que acaba de anunciar la WWE.

► Los boletos de WWE Money in The Bank 2024

TICKETS PARA EL MASIVO FIN DE SEMANA DE MONEY IN THE BANK DISPONIBLES EL 15 DE MARZO

El Scotiabank Arena de Toronto será sede de Friday Night SmackDown, WWE Money In The Bank y NXT Heatwave en noches consecutivas

STAMFORD, Conn., 7 de marzo de 2024 – WWE®, parte de TKO Group Holdings (NYSE: TKO), anunció hoy que los boletos de tres días para el combo de Friday Night SmackDown, WWE Money In The Bank y NXT Heatwave, que tendrán lugar en el Scotiabank Arena de Toronto en julio, estarán disponibles el viernes 15 de marzo a las 10 a.m. ET a través de Ticketmaster.ca.

El fin de semana de tres eventos comienza con Friday Night SmackDown el viernes 5 de julio, seguido por Money In The Bank el sábado 6 de julio y NXT Heatwave el domingo 7 de julio.

Una oportunidad exclusiva de preventa para boletos de combo para Friday Night SmackDown, Money in the Bank y NXT Heatwave estará disponible a partir del miércoles 13 de marzo a las 10 a.m. ET a través de Ticketmaster.ca. Los fanáticos pueden registrarse para recibir acceso a la oferta exclusiva de preventa visitando https://www.wwe.com/mitb2024-presale-registration.

Money In The Bank contará con las Superestrellas más grandes de la WWE mientras luchan por ganar un maletín que contiene un contrato para una lucha por el campeonato en un momento y lugar de su elección en el próximo año.

Además, los Pases de Prioridad Oficiales de Money In The Bank ya están disponibles a través del socio exclusivo On Location. Los Pases de Prioridad de Money In The Bank ofrecen a los fanáticos la oportunidad de estar en primera fila para cada momento emocionante, incluyendo asientos premium, hospitalidad previa al espectáculo con apariciones de Superestrellas de la WWE, oportunidades de fotos en primera fila, mercancía exclusiva, alojamiento de lujo y mucho más. Para asegurar tu Pase de Prioridad de WWE ahora, visita https://onlocationexp.com/mitbpresale.