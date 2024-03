»La gente olvida lo buen villano que era The Rock. La gente también olvida lo rápido que en Toronto Rock invirtió los papeles con Hogan cuando el público cambió los papeles con Hulk… Lo siento, pero aunque creo que Roman ha sido un gran campeón y que es una gran estrella y es alguien a quien iría a ver, no es tan grande como Dwayne. Nunca será Dwayne». No hace mucho, Kevin Nash comentaba esto sobre que Roman Reigns no será nunca tan grande como The Rock.

► Kevin Nash de The Rock, Drew McIntyre y Roman Reigns

Además de esa consideración, el «Big Daddy Cool» valora también que «The Great One» se está convirtiendo en un rudo mientras que no tiene claro si «The Tribal Chief» lo es. También mete en la ecuación a Drew McIntyre, a quien señala como el villano número uno de la WWE en estos momentos.

«Drew probablemente sea su principal villano, quiero decir, obviamente Roman, pero Drew es su principal villano. ¿En este punto, Roman realmente es un villano? Rock es más un villano, pero como mencionamos, por respeto seguiremos con esto».

«Esto es lo que esta gente no comprende, nadie piensa que The Rock se está convirtiendo en un tipo malo, está interpretando a un tipo malo, es bueno en eso, es realmente buen actor. Es un entretenedor deportivo muy talentoso, y por eso todo esto funciona».

Está claro que Roman Reigns es rudo. De hecho, no habría ninguna duda en que es el principal rudo de WWE. Todos quieren verlo caer ante Cody Rhodes. En cambio, se diría que hay muchos fans que apoyan esta nueva versión de Drew McIntyre. Y The Rock siempre va a contar con el cariño de la fanaticada.